《英雄联盟》S11 全球总决赛淘汰赛 EDG 3:2 RNG 打破魔咒晋级四强

IT之家 10 月 24 日消息，在《英雄联盟》2021 全球总决赛淘汰赛第二日的比赛中，来自 LPL 赛区的 RNG 与 EDG 战队鏖战五局，最终 EDG 战队凭借 3:2 的成绩拿下最终胜利，打破魔咒，队史首次晋级全球总决赛四强！

IT之家了解到，随着 EDG 战队的胜出，接下来再等到 GEN 与 C9 战队决出胜利者即可确定半决赛名额所属。

在今日的比赛中，第一场 8 分钟中野 2V2，玛尔扎哈控住赵信，皇子一套爆发将其打残，杰斯快速支援拿下一血。

11 分钟，EDG 中野来到上路，三人越塔击杀刀妹，皇子抗塔失误被换掉。

17 分钟，EDG 草丛埋伏先手秒掉泰坦，随后瑞兹赶到打出 AOE，厄斐琉斯大招跟上输出和控制，刀妹进场收割，RNG 打出 1 换 3 后拿到小龙。

22 分钟，双方争夺小龙，皇子先手开团金身规避伤害，娜美跟上大招控制，刀妹进场被玛尔扎哈吸住击杀，赵信惩戒成功拿下水龙，杰斯和卢锡安不断输出收割，EDG 完成 1 换 4。

25 分钟，卢锡安走位不慎被 RNG 抓到击杀，随后 RNG 开始 RUSH 男爵，杰斯上前查看被泰坦留住两人完成互换，RNG 逼退想要抢龙的皇子后拿下男爵。

29 分钟，双方集结在远古巨龙处，RNG 野辅果断先手秒杀玛尔扎哈，随后瑞兹赶到打出 AOE 留住多人，RNG 一拥而上输出瞬间爆炸秒杀 EDG 四人，最终 RNG 推掉 EDG 基地赢下比赛，MVP 最终给到线上完成单杀团战控制十足的 RNG.Xiaohu（刀妹）。

第二局，5 分钟 RNG 牛头闪现强留 EDG 悠米，RNG 赵信赶到拿下一血，而 RNG 安妮 TP 被瑞兹打断，随后 EDG 奥拉夫赶来成功收割拿下双杀。

8 分钟，双方争夺先锋，瑞兹带着悠米开大留住三人，EZ 和奥拉夫轻松收割，EDG 打出 0 换 4。

13 分钟，RNG 中野来到上路，瑞兹 TP 下来救援，奈何两人输出不足被 RNG 完成双杀。

18 分钟，安妮闪现强开 EZ 将其秒杀，随后牛头留住男枪，赵信上前将其击杀。

22 分钟，EDG 三人抓死带线的杰斯后开始 RUSH 男爵，赵信进场抢龙失败被秒，EDG 拿下男爵经济领先达到 8K。

27 分钟，EDG 下路抱团推进，奥拉夫强行开战，女枪反手大招打出爆炸输出击杀 EDG 两人，此时男枪带着悠米开始收割，两人成功团灭 RNG 扳平比分，最终 MVP 给到团战发挥完美控制十足的 EDG.Meiko（悠米）。

第三场，3 分钟加里奥回家补给后 TP 上路，赵信也赶到，三人成功越塔击杀男枪，卢锡安拿下一血。5 分钟，RNG 中野再次抓上，两人越塔成功击杀男枪，加里奥拿下人头。

12 分钟，上路 3V3，沙皇进场开团失败，赵信看到沙皇残血选择反打，加里奥大招跟进，结果 EDG 输出更高反杀 RNG 中野。

15 分钟，打野河道遭遇，奥拉夫直接开启大招打残赵信，沙皇进场留人，男枪侧翼赶到打出爆炸输出击杀 RNG 两人。

30 分钟，RNG 强势 RUSH 男爵，奥拉夫开启大招抢下男爵！厄斐琉斯率先大招留人随后闪现收割，最终双方完成 3 换 3。

34 分钟，洛配合卢锡安强秒男枪，EDG 赶来支援却被 RNG 打散阵型，赵信上前留人，女枪大招打出 AOE，RNG 成功完成 1 换 3。

36 分钟，奥拉夫第二次抢到男爵！随后 EDG 保护沙皇输出推掉 RNG 基地，EDG 于是拿到赛点，而 MVP 给到前期节奏出色后期抢下两条男爵的 EDG.Jiejie（奥拉夫）。

第三场，4 分钟 RNG 下路强行击杀女枪，随后赵信赶到收掉残血厄斐琉斯，瑞兹和凯南同时 TP 下来，EDG 三人配合击杀璐璐，凯南交出闪现逃脱。

9 分钟，双方在峡谷先锋处拉扯，皇子惩戒抢下先锋，随后双方拉开。

12 分钟，璐璐抗塔残血闪现逃脱，双方支援赶到，瑞兹闪现强留被 RNG 集火秒杀，凯南落地大招留人，皇子 EQ 留住女枪，RNG 直接团灭 EDG。

17 分钟，EDG 五人包下越塔击杀安妮，皇子果断 R 没闪的瑞兹将其换掉。

22 分钟，EDG 两人强抓凯南，安妮 TP 下来支援，瑞兹 W 失误被 RNG 两人反杀。

25 分钟，男枪被皇子 EQ 留住，悠米赶去救援结果被安妮大招命中直接秒杀，RNG 击杀 EDG 两人后拿下男爵。

27 分钟，RNG 携带男爵 BUFF 抱团推中，EDG 率先开团被皇子反手 EQ 交出金身，凯南闪现进场秒杀女枪，厄斐琉斯轻松收割，RNG 击杀 EDG 四人后赢下比赛扳平比分，MVP 给到开团果断控制完美的 RNG.Wei（皇子）。

第五场决胜局，2 分钟泰坦残血强势开战，悠米率先击杀泰坦拿下一血，随后盲僧赶到配合女枪击杀 EDG 双人组。

6 分钟，盲僧来到下路被皇子反蹲到，皇子 EQ 闪挑起盲僧，悠米完成击杀。

13 分钟，女枪打蛤蟆被皇子发现，皇子 R 将其留住，EZ 一个大招收下人头。

14 分钟，EDG 五人抓下，RNG 迅速支援，发条赶到 R 被闪现躲掉，格温被极限拉扯，EDG 团灭 RNG。

25 分钟，RNG 集合五人之力在上路抓死瑞兹，此时 EDG 经济领先 7K。

28 分钟，皇子 EQ 闪先手格温，EDG 集火击杀赶来支援的盲僧，随后悠米带着男枪和 EZ 打出收割，EDG 团灭 RNG 后赢下比赛，恭喜 EDG 晋级四强，MVP 给到 2/1/13 完美克制敌方打野的 EDG.Jiejie（皇子）。