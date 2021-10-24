华硕手机 Android 12 时间表公布，12 月升级 ZenFone 8 系列

IT之家 10 月 24 日消息，随着谷歌发布 Android 12 的正式版，各大手机厂商也已开始陆续升级到 Android 12 版本。

华硕发布公告，确认 Zenfone 7、Zenfone 8、Zenfone 8 Flip、ROG Phone 3 以及 ROG Phone 5 和 5s 的 Android 12 更新时间表。

IT之家了解到，Zenfone 8 系列将会是首款获得 Android 12 稳定更新的智能手机，新版本更新定于 12 月推出。

除此之外，ROG Phone 5/5s 系列将会在 2022 年第一季度升级，ROG Phone 3 和 ZenFone 7 系列则会在 2022 年上半年迎来新版本升级。

华硕表示，新版本更新“继承了 Android 12 正式版中引入的主要功能变化”，同时还包括华硕的电池和性能管理功能。

此外，Zenfone 系列的 Android 12 稳定版将具有 ZenUI 特定的功能，提供“更轻松的导航、简化的控制面板、更高的可见性以实现更好的控制和更多的自定义选项。”

本月初，华硕便开始为 ZenFone 8 的 Android 12 版本招募测试人员，而 ZenUI 8 Beta 版则基于 Android 12 正式版而来，预计新系统稳定版本也将会在不久后到来。