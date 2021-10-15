华硕 TUF GAMING B560-Plus WiFi 鬼灭之刃主板预售，1349 元

IT之家 10 月 15 日消息，华硕于 2021 年 7 月推出了一系列鬼灭之刃联名产品，包含无线路由器、主机、显卡、主板等。今日华硕 B560 鬼灭之刃主板正式预售。

这款主板正式名称为 TUF GAMING B560-Plus WiFi，为标准 ATX 版型。主板搭载 Wi-Fi 6 无线网卡，融入了大量人物标志性明黄配色，橙色的闪电从黑色 PCB 表面蔓延。该产品售价 1349 元，从外包装到产品本体再到软件均深度定制化。

主板 VRM 散热片上具有“霹雳一闪”字样，活动式 M.2 散热片上都加入了可爱的啾太郎，背面还有漫画常用的冲刺画法

性能方面，这款联名主板采用 8+1 相供电，配备 DrMOS 以及 ProCool 高强度实心电源接口。主板采用 6 层 PCB 设计，具有 PCIe 4.0 接口、双 M.2 接口，有线网卡支持 2.5G，TurboLAN 网络加速技术可一键优游戏传输。

音频方面，主板搭载 Realtek ALC897 音频芯片，加入双向 AI 降噪技术，智能降低环境噪声；具有 DTS 游戏音效定制技术。

IT之家获悉，华硕这款 B560 主板拥有 M.2 便捷卡扣、预装一体化 I/O 背板让 DIY 更便捷。支持 AURA SYNC 神光同步，板载 2 个第二代可编程 ARGB 灯效接针。