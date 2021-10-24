希捷公布第三季度财报：收入 31.2 亿美元，同比增长 34.6%

IT之家 10 月 24 日消息，今日硬盘厂商希捷公布了截至 2021 年 10 月 1 日的第三季度财报。该报告期同时也是该公司 2022 财年的第一财季。第三季希捷营收为 31.2 亿美元，同比增长 34.6%，大致符合该公司 31 亿美元的预期目标。

该季度非 GAAP 计算的每股收益为 2.35 美元，比预期的 2.2 美元略高。如果按照公认会计准则，该公司每股收益为 2.28 美元（约 14.57 元人民币）。本季度希捷非 GAAP 计算的毛利率为 31%，相比上一季度的 29.6%，和去年同期的 26.5% 增长明显。非 GAAP 营业利润率提升至 20.1%，而前一季度为 15.4%，去年同期为 12.7%。这一利润率成绩达到了近十年来的最高水平。

希捷 CEO Dave Mosley 表示，该公司收入增长稳健，利润显著扩张，自由现金流增长。他同时指出，在云数据中心发展的带动下，该公司大容量机械硬盘的销售收入已经超过了 20 亿美元。

IT之家了解到，对于 2021 年第四季度，希捷预测收入将保持在 31 亿美元左右，非 GAAP 美股收益 2.35 美元。在财报公布之后，希捷公司的股票价格大涨 6.2% 至 87.33 美元，其竞争对手西部数据的股票价格增长 1.4% 至 57.6 美元。