国外品牌推出 Silence S04 电动汽车：可搭载两人，支持换电池

IT之家 10 月 24 日消息，据外媒 electrek 报道，国外品牌 Silence 推出了全新的 Silence S04 小型电动汽车。这家公司此前专注于两轮、三轮电动车，S04 是其首款四轮车。

Silence S04 分为 L6e、L7e 两个型号，全车长度仅为 2.33 米，可以容纳两名乘客，此外后备箱还有一定的储物空间。

参数方面，L6e 型号最高速达到了 45km/h，电动机功率 6kW，内置电池容量为 5.6kWh。这款车由于速度较低，因此海外用户仅凭摩托车驾驶执照即可驾驶，欧洲地区很多 14-16 岁的青少年拥有这种执照。

L7e 型号最高速可达 90km/h，电动机功率 14kW。这款车要求驾驶员具有标准的机动车驾驶执照，电池容量也增大到 11.2kWh，续航里程 149 公里。

值得注意的是，Silence S04 电动汽车采用可换电池的设计，电池组位于座椅下方，打开车门即可看到。电池自带伸缩拉手、折叠轮，用户可以自行将电池取出，并拿到家中充电。

IT之家了解到，Silence S04 电动汽车起售价为 7500 欧元（约 5.58 万人民币）。官方表示，将在西班牙巴塞罗那安装电池更换站点。车主购买这款车，可以不用支付电池的费用，仅需要每月付费 20 欧元参与换电计划。