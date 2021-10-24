供应链危机提振美国在线二手市场，全年销售额预计超 650 亿美元

10 月 24 日消息，据外媒报道，当美国各地大牌零售商在努力填满门店货架时，许多专注于二手商品交易的在线平台正准备从全球供应链危机中获取丰厚利润。

奢侈品会员寄售市场 RealReal 或二手服装移动应用 Poshmark 等网站上出售的产品都已经被生产出来，现在被储存在人们的衣柜里。这使得他们可以在很大程度上避免使用备用港口和货运服务，更重要的是，他们现在就可以供货。

在线高端二手货物商店 ThredUp 的总裁安东尼・马里诺 (Anthony Marino) 说：“许多零售商都在供应链危机中苦苦挣扎，导致商品库存稀少和价格更高。相比之下，我们的商品都有库存，随时可以发货，而且每小时都会新商品加入。”

消费者正面临着严峻的挑战，迫使他们在今年提前完成假日季购物，特别是如果他们计划在网上购物的情况下。全球供应链瓶颈为电商行业带来了新的挑战，缺货现象日益引起人们的关注。

据追踪在线商务的分析公司 Adobe 称，与去年相比，零售商网站上的缺货信息增加了 172%。许多公司表示，供应紧张将持续到今年年底，这为二手零售商提供了在消费者需求高涨的情况下更多获利的机会。

美国投资研究机构 MKM Partners 分析师罗克珊・梅耶尔（Roxanne Meyer）在最近的一份市场报告中写道：“这对于二手平台来说是个绝佳机会，毕竟二手商品买卖需要依赖于卖家手中已有的库存。我们认为，随着供应链危机持续，Poshmark 和二手买卖行业将处于有利地位，有望在第四季度夺得更高市场份额。”

梅耶尔还称，由于物流限制几乎波及美国的每一个商品类别和零售商，新产品的销售可能会受到限制。

Adobe 预计今年假日季在线消费将达到创纪录的 2070 亿美元，二手卖家正指望分享这笔横财。二手电子商务网站 Mercari 的调查也显示，今年二手在线零售市场规模预计将超过 650 亿美元，创下该行业的历史新高。四分之三的受访者表示，他们可能会在这个假日季至少购买一件二手物品。

早在新冠肺炎疫情刺激消费者需求达到创纪录水平之前，二手商品市场就已经起飞，导致世界各地出现缺货和订单积压。二手服装和配饰已经在网上销售了几十年，但近年来，Poshmark 等 P2P 平台让买家和卖家之间的联系变得更容易。这有助于将二手买卖变成零工经济中利润丰厚的一部分。大多数年轻消费者也被二手商品吸引，因为它们价格较低，对环境的影响较小。

根据 Mercari 的数据，美国二手商品零售购买量已经创下历史新高，63% 的人口在去年至少出售了一件二手物品。

较大的在线零售商也在试图进入二手买卖市场。Etsy 在今年 7 月份收购了总部位于英国的在线平台 Depop，以吸引更年轻、更多使用社交媒体的人群。自从这笔 16 亿美元的交易宣布以来，Etsy 股价已经上涨了 48%。

几家二手零售商今年进行了引人注目的首次公开募股（IPO），但自那以来，人们对其股票的热情已经消退，因为市场担心，随着封禁令的放松和门店重新开业，人们将重新恢复亲自购物的状态。

例如，Poshmark 股价在 1 月份的首日交易中上涨了 142%，但此后其股价下跌了 76%。提供服装租赁或销售服务的 ThrdUP 在 3 月份上市后同样表现逊于最初的预期，股价上市首日跃升 43%，随后在第一个月蒸发了大部分涨幅。

RealReal 自 2019 年 IPO 以来也面临着类似的坎坷道路，今年以来股价已累计下跌 36%。现在，分析师估计其第四季度营收将大幅增长，营收达 1.29 亿美元，同比增长 53%。

RealReal 及其竞争对手 Etsy 和 ThredUp 将于 11 月初发布第三季度财报。如果这些公司对今年剩余时间给出乐观的预测，这可能有助于他们的股价反弹。

不过分析师们担心，随着疫情消退，消费者将重返门店购物。但英国最近发布的一份零售额报告显示，店内销售依然低迷。

来自纽约的 22 岁 DePOP 卖家和购物者安妮・罗伯茨 (Annie Roberts) 说，她可能会转向在线市场，但不会依赖直销零售商。她说：“我倾向于选择 Depop，因为我不用担心衣服会缺货。如果我在朋友、网红身上，甚至在不同商店里看到想要的衣服，我知道可能会在 Depop 或类似平台上找到卖家。”