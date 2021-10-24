Epic 再次反击：称苹果推迟 App Store 抽成调整不符合法律标准

IT之家 10 月 24 日消息，Epic 已对苹果推迟 App Store 抽成调整的上诉提出反对，声称苹果没有足够的证据来证明这些更改将对其造成不可挽回的损害。

根据美国地方法院法官 Yvonne Gonzalez Rogers 9 月在 Epic 与苹果诉讼的裁决，苹果被命令更改某些 App Store 政策。虽然苹果于 10 月 8 日对该裁决提出上诉，要求暂停执行禁令，但 Epic 已经提交了自己的文件，反对苹果就此事提出的上诉。

法官概述的 App Store 政策变化包括对“anti-steering”条款的修改，即要求允许开发人员告知 App 用户可以通过 App Store 以外的其他支付方式进行内购。

苹果 10 月份的上诉旨在阻止规则变更，但 Epic 自然不同意这一要求。在周五的新文件中，路透社发现 Epic 向法院提出反对，Epic 表示在这种情况下不应允许中止，因为苹果的上诉不符合法律标准。该法律标准要求苹果证明，它因为遵守禁令而面临无法弥补的损害，即使只是暂时的禁令。

Epic 表示：“历史表明，在没有禁令的情况下，苹果不会做出任何改变。”

IT之家了解到，法院定于 11 月 9 日举行听证会，就苹果的上诉做出裁决。