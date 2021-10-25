苹果 MacBook Pro 14 英寸 2021“野生版”上手：比预期重，“刘海屏凹槽不是事”

IT之家 10 月 25 日消息，10 月 19 日凌晨，苹果发布了全新的搭载 M1 Pro 和 M1 Max 芯片的 14 英寸和 16 英寸的 MacBook Pro，搭载了新的 Liquid Retina XDR 显示屏。还有更大的物理尺寸和更小的边框、mini LED 高对比度和 120Hz ProMotion 刷新率。

新的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 2021 机型将在 10 月 26 日正式上市，现在新的 14 英寸 MacBook Pro 的更多照片流出。

据 MacRumors 报道，新的 14 英寸 MacBook Pro 2021 机型在苹果授权经销商处展出，让我们更近距离地观看苹果完全改造的 MacBook Pro。

迄今为止，新的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 是整个一年中最令人期待和谈论的苹果产品之一。这是自 2016 年以来首次苹果重新设计的 MacBook Pro 机型。

MacBook Pro 的开箱视频和照片陆续泄露，其中某越南 16 英寸 MacBook Pro 视频为我们提供了更近距离的观察。然而，随后该视频被从 YouTube 上删除，可能是在苹果的要求下，因为媒体实机上手新笔记本的视频和评价还未得到解禁。

网友的新图片为我们提供了 14 英寸 MacBook Pro 2021 的最佳外观展示。在照片中，可以看到重新设计的机身，尽管苹果的营销材料可能会给人别样的印象，但与一些旧的 MacBook Pro 型号相比，新款 MacBook Pro 底部的垫脚并非高得很明显。

在正面，最引人注目的设计变化之一是加入了刘海屏凹槽。苹果正在采取措施，尽量减少刘海凹槽在新的 MacBook Pro 上的日常使用影响。正如你在下面的照片中所看到的，当用户不使用全屏 macOS 应用程序时，刘海凹槽更加明显，而且苹果增加了 macOS 菜单栏的高度以适应刘海凹槽。

在显示屏方面，新 MacBook Pro 包括 mini-LED 技术，与高端 12.9 英寸 iPad Pro 的技术相同。除了对 ProMotion 自动刷新率的支持，Liquid Retina XDR 显示屏为 HDR 内容提供了更好的色彩和亮度。正面的其他设计变化包括全黑键盘和顶排功能键的回归，苹果取消了 Touch Bar。新的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 的触控板与上一代产品相同。

IT之家获悉，网友初步体验表示，这款笔记本电脑比预期的要重，“刘海屏凹槽影响不是什么事”，而且正如我们之前报道的那样，刘海凹槽可以作为 macOS 鼠标指针的藏身之处。

下面是收到的 14 英寸 MacBook Pro 的一些额外照片，包括新增加的 HDMI 端口、SD 卡插槽的照片，以及 MacBook 完全闭合的图片。

苹果 MacBook Pro 已开始接受预购，在周二发布之前已经开始向客户发货。14 英寸和 16 英寸机型都可以配置 M1 Pro 或 M1 Max 芯片，这两种芯片与 M1 芯片相比都有明显的性能提升。

新的 MacBook Pro 系列起售价为 14999 元，基础版的 14 英寸机型配备 16GB 统一内存、512GB 存储和 M1 Pro 芯片。最高端的 16 英寸 MacBook Pro 配置为 64GB 统一内存、8TB 存储空间，以及配备 10 核 CPU、32 核 GPU 和 16 核神经引擎的 M1 Max 芯片，售价 45999 元。