苹果 2021 MacBook Pro 14/16 的雷电 4 接口阉割 eGPU，无法外接显卡使用

IT之家 10 月 22 日消息，本周早些时候，苹果发布了 2021 款 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro，搭载最新的 M1 Pro 或 M1 Max 芯片。

近日，苹果透露了一些官方参数里没有提到的信息。而苹果最新证实，2021 款 MacBook Pro 14/16 和之前的 M1 Mac 一样，雷电接口不支持 eGPU 外接显卡扩展坞使用。

以下是IT之家汇总的一些信息：

M1 Max 芯片的 16 英寸 MacBook Pro 采用了新的高性能模式，以最大限度地提高密集、持续工作负载的性能，而 14 英寸没有；

与 Pro Display XDR 一样，新款 MacBook Pro 显示屏的 SDR 峰值亮度为 500 尼特。新款 MacBook Pro 的 HDR 全屏峰值亮度为 1600 尼特；

苹果表示，用户喜欢在 Mac 电脑上使用 Touch ID 的体验，从解锁 Mac 电脑，到在线填写密码、更改帐户，以及使用 Apple Pay 进行安全购买，没有提到 Face ID；

新款 MacBook Pro 机型的 SD 卡读卡器支持 UHS-II SD 卡传输，最高速度为 250MB/s，比理论值要低一些；

与之前的 M1 Mac 电脑一样，新款 MacBook Pro 仍然不支持外部 GPU（eGPU）。苹果表示，M1 Pro 和 M1 Max 芯片拥有苹果有史以来最强大的 GPU，并提供统一内存。