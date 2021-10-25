消息称小米 Redmi Note 11/Pro 未搭载骁龙 778G，Redmi Note 10 系列会继续卖

IT之家 10 月 23 日消息，红米 Redmi Note 11 系列手机将于 10 月 28 日 19:00 正式发布，同时到来的还会有 Redmi Watch 2 智能手表。

据微博博主 @数码闲聊站 爆料，Redmi Note 11 系列堆料挺狠的，所以核心处理器没有用旗舰芯。不是骁龙 778G，首发老朋友家发布了但没商用的处理器。另外 Redmi Note 10 系列会一起卖，可以根据需求选择。

Redmi Note 10 系列于今年 5 月底发布，其中 Redmi Note 10 Pro 搭载了天玑 1100 处理器，Redmi Note 10 5G 搭载天玑 700 处理器。

Redmi 红米手机官方表示，Note 11 小金刚的 AMOLED 屏幕形态采用 1.75mm 超窄边，2.96mm 针孔屏。Note 11 小金刚 AMOLED 屏幕支持 120Hz 高刷和 360Hz 高触控。

Note 11 小金刚 AMOLED 屏幕支持高画质显示，支持 DCI-P3 广色域，360° 光线感应，护眼显示，降低蓝光。

Redmi Note 11 采用三星 AMOLED 钻石排列，它的像素排布更科学，读书时文字边缘锐利，看电影色彩呈现更富层次感。

IT之家了解到，Redmi Note 11/Pro 手机将采用侧边指纹识别的方式，后置三摄，前摄居中。小米王腾表示，手机将采用 AG 玻璃后盖，触感温润。

这款手机搭载 JBL 双扬声器、顶置 3.5mm 耳机孔、红外遥控功能。有爆料表示，这款手机有望支持 120W 快充。

据红米 Redmi 官方预热，Redmi Note 11/Pro 手机支持「多功能 NFC」、配备最新「蓝牙 5.2」协议、3.5mm 耳机孔、支持 WiFi 6、全系标配「X 轴线性马达」，另外还支持知名大型 MOBA 游戏 90FPS 流畅运行。