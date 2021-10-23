Redmi Note 11 系列保留 3.5mm 耳机接口，小米雷军：这样的手机已经不多了

IT之家 10 月 23 日消息，红米 Redmi Note 11 系列手机将于 10 月 28 日 19:00 正式发布，同时到来的还会有 Redmi Watch 2 智能手表。

Redmi Note 11 系列还搭载了 3.5mm 耳机接口，小米 CEO 雷军表示，现在保留 3.5mm 耳机孔的手机已经不多了。卢伟冰昨晚也在微博反问，为啥大家都说 3.5mm 耳机孔是极为先进的？

Redmi 红米手机官方表示，Note 11 小金刚的 AMOLED 屏幕形态采用 1.75mm 超窄边，2.96mm 针孔屏。Note 11 小金刚 AMOLED 屏幕支持 120Hz 高刷和 360Hz 高触控。

Note 11 小金刚 AMOLED 屏幕支持高画质显示，支持 DCI-P3 广色域，360° 光线感应，护眼显示，降低蓝光。

Redmi Note 11 采用三星 AMOLED 钻石排列，它的像素排布更科学，读书时文字边缘锐利，看电影色彩呈现更富层次感。

IT之家了解到，Redmi Note 11/Pro 手机将采用侧边指纹识别的方式，后置三摄，前摄居中。小米王腾表示，手机将采用 AG 玻璃后盖，触感温润。

这款手机搭载 JBL 双扬声器、顶置 3.5mm 耳机孔、红外遥控功能。有爆料者表示，这款手机有望支持 120W 快充。