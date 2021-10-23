Redmi Note 11 系列支持 WiFi 6，卢伟冰称其最容易被厂商“阉割”

IT之家 10 月 23 日消息，Redmi 红米手机官方微博今日确认，Note 11 系列将支持 WiFi 6，并称其 WiFi 最大吞吐量比上一代机型提升 40%，达到 1.7Gbps。

此外，今天下午小米集团中国区总裁、Redmi 品牌总经理卢伟冰在微博为新机预热，称 Note 11 系列将支持 NFC，新版蓝牙和新版 WiFi。并声称这些功能最容易被用户忽略，也同样是厂商最容易“阉割”的点。认为这些功能或许没有写在广告里，但却与用户的日常使用体验息息相关。

IT之家了解到，根据目前官方之前发布的消息，此次 Note 11 系列将于 10 月 28 日发布，现已全面支持预定。将搭载三星 AMOLED 钻石排列屏幕，支持 144Hz 刷新率，标配 3.5mm 耳机接口，且 JBL 参与了扬声器的调音工作。手机支持侧边指纹识别，支持蓝牙 5.2 协议、WiFi 6 和多功能 NFC。机器拥有迷雾森林和时光静紫两款配色，且采用直角中框的设计，官方称之设计为“有棱有角”。

在内部配置方面，Redmi Note 11 Pro 之前爆料将支持 120W 快充，这与之前小米旗舰机型小米 MIX 4 的充电功率相同。处理器方面 Redmi Note 11 Pro 可能搭载高通骁龙 778G 处理器，辅以 6GB+128GB、8GB+128GB 两种存储规格。目前具体售价方面未知。