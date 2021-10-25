美国 iPhone 12 用户起诉苹果保修期内不保修，要求原价赔偿

10 月 25 日消息，美国旧金山一名 iPhone 12 用户以公司拒绝在保修期内维修 iPhone、并且弄坏了这部手机为由起诉苹果公司，要求照价赔偿其购买手机的费用。

据悉，这位名为西奥多・A・基姆（Theodore A・Kim）的用户向苹果索赔 1383.13 美元，这是其购买这部手机时的花销。基姆称，尽管自己的 iPhone 12 仍在保修期内，但苹果拒绝在保修期内修理该设备。

基姆接受电话采访时表示：“这为我们提供了一个公平的竞争环境，像我这样的普通消费者也可以起诉一家大公司，而不必担心找律师之类的事情。”“我觉得至少我想上法庭。”

法庭书记员说，基姆提起诉讼的相关手机最初是在 2020 年 10 月从越南的苹果授权销售商那里购买的。这部 iPhone 12 的保修期一直到 2022 年 10 月。

当基姆回到美国时，发现手机无法读取美国 SIM 卡。所以他打电话给苹果公司，售后服务人员让基姆把手机带到美国当地的苹果零售商店。

“所以我把它带到商店，他们又把它返厂维修，然后回头说，‘我们不打算修理这部手机，因为它被篡改了，’”基姆说。“我说：‘怎么就篡改了？’”

基姆说自己并没有得到答复。相反，苹果将这部手机归还给基姆。他说，现在这部 iPhone 的 SIM 卡槽是坏的。

几周后，基姆向美国商业促进局 (Better Business Bureau）投诉苹果。苹果公司对这一投诉进行了回复，称如果 iPhone 在公司手中弄坏了，肯定会得到修理。

据美国商业促进局网站报道，苹果公司表示：“苹果认为此事已经结束。”

因为苹果公司拒绝在保修期内修理手机，而基姆认为保修期内的手机被苹果公司弄坏了，所以他提出支付修理费。但他说，苹果再次予以拒绝。

作为最后一招，基姆在 6 月底向苹果首席执行官蒂姆・库克（Tim Cook）的邮箱发送了一封电子邮件，但并没有收到回复。所以他转向谷歌搜索寻求解决问题的方法。

基姆说：“我发现了一篇博客文章，上面说西雅图有人在小额索赔法庭起诉苹果公司并获得胜诉。”

在 2012 年的那起案件中，一名博主在 2008 年购买的 MacBook Pro 显卡故障后将苹果公司告上位于华盛顿的小额索赔法庭。这位博主的经历与基姆非常相似，金认为他可能有机会上法庭并赢得诉讼。

“所以我说，‘那我为什么不试试同样的方法呢，’”基姆说。“我开玩笑地说，‘嗯，让我们看看会发生什么。”