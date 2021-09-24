苹果 iPhone 13/Pro 系列开售首日探访 Apple Store ：加州“电力十足”，iPhone 12 系列加速贬值成全十三香

从 2007 年开始，苹果公司一共推出了超 30 款 iPhone。对比国内市场手机品牌的起起伏伏，苹果用销量和利润证明，自己永远是站在塔尖的那一个。

9 月 24 日，iPhone 13 系列正式开售。电商和物流的快速发展，让熬夜在 Apple Store 零售店排队抢购成为了过去式，但仍旧有很多果粉选择更有仪式感的线下交付。

今天，杭州最高温度 33 度，早上不到八点，Apple 西湖店门口便已经排起了长队。7 点 58 分，提前两分钟，苹果员工便用熟悉的仪式欢迎第一批到店取货的果粉。

Apple 西湖店早早排起了长队（TechWeb 摄）

从预售到正式发售，即便是备受质疑，被指创新匮乏、设计毫无新意，iPhone 13 依旧用火爆的首秀证明自己确实很“来电”。“颜”值即正义的背后，库克稳稳地拿捏住了用户的心理。而有了“良心”的 iPhone13，也正在让 iPhone12 加速贬值。

预约量超 500 万官网被买“崩”终端加价已超 2000 元

9 月 15 日凌晨，iPhone13 系列正式发布，共 4 款机型，分别为 5.4 英寸的 iPhone13 mini、6.1 英寸的 iPhone 13 和 iPhone 13 Pro，以及 6.7 英寸的 iPhone 13Pro Max，起售价分别为 5199 元、5999 元、7999 元和 8999 元。对比上一代产品，iPhone13 系列在外观上除了刘海更小和摄像头排列方式变动以外，几乎没有任何改变。硬件上虽然有一定提升，但是在性能过剩的时代，这点提升似乎并不是大部分消费者所关注的。

如果要说惊喜的话，估计 iPhone 13 系列的价格这次最让消费者满意，加量不加价，其中 iPhone 13 Pro 版本降价幅度达到了 500 元。

当苹果玩起了“性价比”，任何缺点也都不重要了。9 月 17 日晚，iPhone 13 系列在官网以及各大电商平台开启了预售，前几分钟内，苹果官网便因为涌进用户过多而直接崩溃了。有消息称，在预售开始后，有超过 300 万人挤进苹果官网进行抢购。

不仅如此，包括天猫、京东以及拼多多等电商平台也是一样，当 iPhone13 系列开启预购后，也都被“秒光”。后续天猫苹果官方旗舰店又补货，但发货时间则和官网一样，得等到 10 月份甚至是更晚。

在 Apple 西湖店排队等待领取新机的果粉告诉 TechWeb，他们宿舍 4 个人，只有他一个抢到了第一批，其他人至少一周，预定了 1TB 的室友则要等到 10 月份才能收货。

同时，Apple 员工也透露，现在店里没有现货，来取货的都是之前在官网上预购的用户。至于何时能够线下买到 iPhone13，该员工表示自己也不是很清楚，估计最快也得一个月才会有少量现货。

TechWeb 经过实测，在天猫官方旗舰店进行购买，iPhone13/mini 将在付款后 22 天内发货，iPhone13 Pro/Pro Max 则要等到 43 天。

有消息称，目前 iPhone13 系列的预约量已经超过了 500 万。预售火爆加上刚刚发售，也让黄牛赚到了不少差价。

在 Apple 西湖店门口，TechWeb 看到，当用户从店内取货出来后，便会有人上前询问“卖不卖”，宣称高价回收。在打听后，TechWeb 了解到，黄牛也不是每一款 iPhone13 都收，更多的是收 iPhone 13 Pro 以及 Pro Max，加价在 200-800 元左右。其中 128GB 的小容量回收加价也就 100 元，而远峰蓝色还有粉色的大容量版本加价最多。

另外，从网上曝光的一张图片来看，目前 iPhone13 终端售价加价在 1000 到 2000 多不等。据了解，当下 iPhone13 的行情也随着交货的增多而变化，相关人士透露，前期一般都是新出颜色加价较为厉害，发售一个多月时间后价格便能稳定下来。

“颜”值即正义？库克再一次拿捏了果粉的心理

现如今，iPhone 不仅仅是一台手机，有时更是一种身份以及态度的代表，这也是其品牌溢价所在。说实话，如果是从性能上来看，去年的 iPhone12 再战三年都不成问题，加上 iPhone13 外观上设计上基本没有创新，要找到一个换机的理由貌似很难。

不过，在“生意人”库克这里，任何难题几乎都能够被化解。今年，iPhone13 推出了全新的配色，粉色和远峰蓝色相比较去年的同色系更偏淡一些，看起来质感更高，而这两款配色也成为 iPhone13 预售后最受推崇的颜色。

据了解，iPhone13 系列开售后，粉色机型几分钟内便被抢光，远峰蓝色亦是如此。同时，根据苏宁公布的数据显示，截至 9 月 24 日 8 时 10 分，第一批 iPhone13 系列产品已售罄，粉色、远峰蓝色最先售空。

在 Apple 官方店，TechWeb 随机采访了 15 名取货的果粉，其中 7 人购买的是远峰蓝配色，5 人是粉色，还有 3 人是石墨色。有意思的是，一名果粉表示，“我就是为了新配色才淘汰的手里的 iPhone11，等不及快递，就是为了第一时间发朋友圈，告诉别人我用的是远峰蓝色才来线下取的。要我说，没有抢到蓝色或者粉色，都不好意思来线下。”

至于另外三人为何选购的是石墨色，他们的解释也都大致相同：新配色固然张扬，但还是经典配色更保值。其中有一人还说道，“反正都得套手机壳，谁知道你是啥颜色。”伤害性不大，侮辱性极强，估计买了蓝色和粉色的用户，听到这句话扎心了要。

而说到保值这个问题，转转集团数据分析师告诉 TechWeb，经典配色的 iPhone 更保值。相比较下，一些辨识度高的颜色在发布前后的购买曲线变动比较大，比如去年 iPhone12 开启预售时，自由市场中蓝色 iPhone12 和石墨色的 iPhone12 Pro 普遍加价 500 元。不过，随着 iPhone 新配色的话题和关注度下降以及市场供应大幅增加，二手市场的价格也会回归平稳，即使是新配色也不会掀起太大波澜。

根据转转交易数据显示，在 iPhone 颜色占比中，深空灰色 iPhone 占比最高，达到 17.8%；金色、黑色的 iPhone 分别以 16.01%、15.68% 排在第二、三名，银色、白色占据了 top5 的剩余两个席位。稀有配色表现并不佳，iPhone 12 的蓝色仅排在第九位，占比仅为 3.02%；紫色更是已经掉出了前 10 名。

不由得想起了那句话 —“做时间的朋友”，对于 iPhone 来说，新配色固然新颖，但经典配色更能“永流传”。

加州这次“电力十足”iPhone 12 成了十三香的“垫脚石”

新鲜的配色、更窄的刘海、更强的性能、更大的容量以及更低的价格，集这些为一身的 iPhone13，似乎找不到一个换机不选择它的理由。

在与上文 15 个线下取货用户的交谈中，TechWeb 发现，只有两人是每年 iPhone 新品一出来都会换机，而剩下的 13 个人目前正在使用的 IPhone 则是 iPhone11 甚至是更老的 iPhone8。其中一名用户表示，去年 iPhone12 是苹果的第一款 5G 手机，自己觉得技术还不成熟，今年 iPhone13 的性价比非常高，确实很香。加上自己也需要换更快的 5G 手机了，因此这一次第一时间就下单了。

如果从这个角度来看，虽然 iPhone13 被指没有创新，但足够高的性比价还是吸引了更多的“钉子户”换机。换句话说，在库克的生意经中，如果这一代 iPhone 没有革命性的提升，那就加量不加价来吸引那些没有更换 iPhone12 的老用户，变相提高更新频率，iPhone13 开售的火爆证明了库克的策略正确性。

根据 Bernstein 分析师 Toni Sacconaghi 研报，iPhone 今年的出货量可能达到 2.3 亿部，高出 2020 年 13%。而据第一财经报道，来自韦德布什（Wedbush）的分析甚至预测，全球有多达 2.5 亿 iPhone 用户准备在这一轮的超级周期对手机进行升级。

这一次，加州“电力十足”，高性价比的 iPhone13 那些小缺点变得不那么重要。只是，十三香的背后，iPhone12 成为了“垫脚石”。

目前，在各大电商平台上，iPhone12 的价格已经下降，但在 iPhone13 的光环下，存在感较低。不仅如此，iPhone12 在二手市场的表现也是节节下滑。

根据转转发布的数据显示，iPhone13 发布前，受 iPhone 新机发布临近等因素影响，二手市场的 iPhone12 系列手机 9 月第二周的价格较一个月前均有比较明显的下降，普遍降价 100 元至 400 元不等。而在 iPhone13 发布后的 9 月第三周，二手市场 99 新的 iPhone12 系列机型价格继续下滑。

转转分析师告诉我们，价格越高的 iPhone12 系列手机价格波动更为明显。比如 99 新 iPhone12 Pro 在 iPhone12 系列中降价最多，平均下降 520 元，其中 99 新的 512G 版 iPhone12 Pro 严选卖场售价较 8 月初下降了 630 多元，降幅达 7.61%。

中午 11 点 30 分，Apple 门店门口（TechWeb 摄）

临近中午，TechWeb 发现 Apple 官方店门口依旧有很多用户排队，店内也是人潮涌动。年年 iPhone 新品发布都被唱衰，但年年苹果都用销量硬核回击。还是那句话，当 iPhone 有了性价比，似乎能说的就只有“真香”了。