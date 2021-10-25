微软 Surface Duo 2 双屏手机上市，推送首个安卓固件更新： 改善设备稳定性

IT之家 10 月 25 日消息，据 MSPoweruser 报道，微软 Surface Duo 2 几天前才正式上市，售价 1499 美元（约 9578.61 元人民币）起，而微软已经准备好了上市后的第一个安卓固件更新。

可以预料的是，该更新旨在解决发货前未发现的任何错误 Bug，该更新将固件升级到 2021.827.34 版本，并有以下变化记录。

2021.827.34 - 改善设备的稳定性

与 Surface Duo 一样，微软承诺为 Surface Duo 2 提供 3 年的软件更新，尽管我们知道当涉及到操作系统更新时，微软表现一直相当乏力，到目前为止，仍没有为初代 Surface Duo 提供安卓 11 大版本升级。

好的一面是，微软已确认初代 Surface Duo 将在今年年底前获得安卓 11 的更新，尽管具体的发布日期还不知道。

IT之家获悉，全新的微软 Surface Duo 2 采用了双 PixelSense 融合显示屏（5.8 英寸的触摸屏，展开为 8.3 英寸）。这些显示屏还支持 90Hz 的屏幕刷新率，并有康宁大猩猩玻璃保护。这款双屏智能手机采用高通骁龙 888 处理器，拥有三摄像头设置，由 1200 万像素长焦、1200 万像素广角和 1600 万像素超广角相机组成。Surface Duo 2 还有所谓的 Glance Bar，允许你检查来电和短信，调整音量，并在充电时检查电池续航等。