联想拯救者秋季新品发布会定档 10 月 29 日，刃 9000K 2022 即将到来

IT之家 10 月 25 日消息，联想方面今日宣布，拯救者秋季新品发布会将于 10 月 29 日晚 20:00 点举行，届时将推出台式机刃 9000K 2022，同时也有望发布拯救者 Y9000K 2021 探索版等产品。

从此前预热内容来看，拯救者刃 9000K 2022 搭载 12 代酷睿处理器，最高可达约 241W 性能释放。

此外，拯救者刃 9000K 2022 标配 1TB 起 PCIe 4.0 固态硬盘，最高可选 RTX 3080 Ti 显卡，同时搭载 2.5G 电竞有线网卡与 Wi-Fi 6 无线网卡。

IT之家了解到，根据此前信息，联想拯救者刃 9000K 2022 台式机搭载 ITC 4.0 散热系统，配备 360mm 规格一体式水冷，采用全透风机箱与 VRM/PCH/SSD 阳极散热鳍片。

作为对比，联想拯救者刃 9000K 2021 台式机定位电竞旗舰，机箱容量 34L，主机正面搭载 3 颗 ARGB 风扇，外加顶部 2 颗、背部 1 颗，均支持 PWM 调速，配备 240 规格水冷散热器，具有 3 层结构强化水管，水冷头具有 ARGB 灯效。

除拯救者系列外，联想还官宣将于 11 月 2 日召开“秋季轻薄新品发布会”：推出小新 Pad Pro 12.6 等新品，预计 YOGA 16s 2022、YOGA Pro 14s Carbon 2022 等机型也将会同时到来。