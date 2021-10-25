Nano IPS+1ms：LG 27 寸显示器 1899 元预售

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作者： 一乖

LG 27GL850 Nano IPS 27 英寸显示器 10 月日常售价 2799 元，今日京东开启 1899 元双 11 预售大促，探至上市底价：点此查看。

IT之家了解到，这款显示器使用 Nano IPS 屏，2K 分辨率，144Hz 刷新率，1ms 响应时间，支持 HDR10 技术，拥有 98% 的 DCI-P3 色域，兼容 G-Sync。

采用三边窄边框的设计，底座支持升降旋转调节，接口有 HDMI 和 DP 以及音频接口。

型号：LG27GL850

商品毛重：9.5kg

分辨率：2560*1440dpi

对比度：1000:1

响应时间：1ms

屏幕刷新率：144Hz

亮度：350cd/㎡

点距：0.2331mm

色数：10.7 亿

售后服务：3 年质保

面板：IPS（Nano）

接口：DP，HDMI，USB 扩展/充电，音频/耳机输出

特性：旋转升降底座，G-Sync，FreeSync，可壁挂

屏幕比例：16:9

产品尺寸（mm）：614.2* 574.8* 274.4mm (含底座) 614.2 * 364.8* 56.3mm（不含底座）

接口

音频/耳机输出：1 个



USB 扩展/充电：2 个



DP：1 个



HDMI：2 个

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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