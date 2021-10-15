优派发布 ELITE 精英 XG320U 电竞显示器：4K/150Hz，6438 元

IT之家 10 月 15 日消息，优派 ViewSonic 今日发布了 ELITE XG320U“精英”系列电竞显示器，搭载 32 英寸 IPS 面板，拥有 4K 分辨率 144Hz 刷新率，使用 DisplayPort 接口时可以超频至 150Hz。显示器针对高端 PC 和主机用户打造，具有 HDR 600 认证 + 广色域，兼顾游戏和影音娱乐功能。

优派 ELITE XG320U 的液晶面板具有 PureXP 技术，响应时间最快 1ms，并支持 AMD FreeSync Premium Pro 技术，能够防止游戏画面撕裂。此外，面板还具有德国莱茵 TÜV 护眼认证。

这款显示器搭载多功能支架，可以提供升降、俯仰调节、旋转等功能，显示器左右侧可以安装挡板，有助于防止炫光干扰。

IT之家获悉，优派 ELITE XG320U 显示器覆盖 99% AdobeRGB 色域，最大亮度 400nit。产品具有 HDMI 2.1 接口，DP 口、音频接口及 USB Hub 功能，可以连接鼠标、键盘等外设。该产品自带耳机挂钩、鼠标线固定夹，方便玩家使用。

该产品将于 2021 年 11 月开售，定价 999.99 美元，约合 6438 元人民币。