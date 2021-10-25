山姆回应被盒马举报涉嫌二选一：一向注重合法合规经营，欢迎良性竞争

IT之家 10 月 25 日消息，随着反垄断监管的落实与推进，“二选一”的风波也已经从电商平台燃烧到更多领域。今日早间，有消息称盒马与家乐福共斥山姆涉嫌二选一，随后这一事件冲上热搜。

据中国新闻网，山姆对此回应：一向注重合法合规经营，我们欢迎良性竞争，因为这终将对会员有益。同时我们也大力呼吁和倡导业界，企业应专注自身特色的开发，不断对商品和服务进行创新，这是整个行业良性健康发展的基础。商品复制和同质化竞争，真正损失的将是广大消费者的利益。

据新京报，盒马拟联合家乐福向相关部门举报山姆，称其上海及以外城市的盒马 x 会员店的供应商受到山姆施压，对盒马“断供”。

此次事件的起因似乎是家乐福会员店官方微博发布致歉信，称家乐福中国第一家会员店开业当天，竞争对手施压供应商回购买空相关商品，使得不少会员消费者无法购买；盒马方面也表示正遭受类似待遇，后有网友认为家乐福和盒马方上述“施压”对象为山姆。

IT之家了解到，盒马是阿里巴巴集团旗下以数据和技术驱动的新零售平台，是阿里巴巴对线下超市完全重构的新零售业态。盒马是超市，是餐饮店，也是菜市场，但这样的描述似乎又都不准确，因为消费者可到店购买，也可以在盒马 App 下单。

家乐福是一家法国的大型零售集团，为欧洲第一、世界第二大零售商，也是量贩店业态的首创者。山姆会员商店是美国零售商沃尔玛公司旗下的仓储式商店，于 1983 年成立，以沃尔玛创始人山姆・沃尔顿命名。