华为初代 MatePad Pro 获推鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.207 更新，不限量升级

IT之家 10 月 25 日消息，感谢IT之家网友 @SpaceZ 热心线索投递，华为 2019 年推出的 MatePad Pro 系列现已收到鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.207 版本更新。

IT之家了解到，华为 MatePad Pro/MatePad Pro 5G 现已开放“我的华为”App 不限量升级，支持 2.0.0.168 版本升级到 2.0.0.207 版本（升级方式：“我的华为”App >“升级尝鲜”> 立即查看）。

适配机型

C 版本号为 C00 的以下机型：

MatePad Pro MRX-AL09

MatePad Pro MRX-AL19

MatePad Pro MRX-W09

MatePad Pro MRX-W19

MatePad Pro MRX-W29

MatePad Pro MRX-W39

MatePad Pro 5G MRX-AN19

此次更新内容如下：

【服务中心】 在服务中心（从屏幕左或右下角边缘上滑可进入）“发现”页签新增场景 化服务组合，添加至桌面可自动适配万能卡片，一键获取同类服务 【任务中心 新增跨设备任务管理功能，在任务中心（从屏幕底部上滑短暂停顿可进 入），可查看和使用同 WLAN 网络同华为帐号设备（需支持任务中心）的 历史任务，并进行任务互传等管理操作 【万能卡片】 新增人像聚类万能卡片（上滑图库应用图标，可添加到桌面），可以轮播 所选人物的照片，点击头像可更换人物，点击照片可跳转到该人物的聚 类影集查看更多 【输入法】 新增小艺输入法应用快捷下载图标（点击可直接下载使用），小艺输入法 可为您带来简约、安全的输入体验 【智慧语音】 优化智慧语音功能，唤醒更灵敏 【系统】 关爱长辈，优化触控、音量等基础体验

IT之家了解到，除华为 MatePad Pro 系列外，华为平板 M6 10.8 英寸版本今日也推送了 2.0.0.210 版本更新，MatePad 10.4 系列以及 MatePad 10.8 也推送了 2.0.0.210 版本，符合条件的小伙伴可通过系统更新获取。