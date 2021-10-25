华为移动应用引擎第二批众测开启：在电脑上像手机一样刷 App

IT之家 10 月 25 日消息，在 9 月份的华为智慧办公新品发布会上，华为移动引擎正式发布，MateBook 13s/14s 预装，让你打开电脑玩手机！

IT之家获悉，通过华为应用市场下载你喜爱的移动 App，在同一台电脑上生产创作的同时，也可以开启像手机端刷短视频、查资讯、玩手游般的轻松生活。

感谢IT之家网友 @Mr 丶苏 热心线索投递，现在华为移动应用引擎开启已经开启公测报名，首批为四款 Intel 平台机型，第二批则包括六款老的 Intel 平台机型，共计十款机型，分别为：

HUAWEI MateBook X Pro 2020 款

HUAWEI MateBook X Pro2021 款

HUAWEI MateBook 13 2020 款

HUAWEI MateBook 14 2020 款

HUAWEI MateBook D14 2021 款

HUAWEI MateBook D15 2021 款

HUAWEI MateBook 13 2021 款（首批）

HUAWEI MateBook 14 2021 款（首批）

HUAWEI MateBook D 14 2020 款（首批）

HUAIWEI MateBook D 15 2020 款（首批）

IT之家了解到，参与本次众测活动，您可在华为电脑上体验移动应用。第二批招募时间：10 月 25 号-11 月 25 号，符合条件的小伙伴可通过乐享 App 等途径报名。

华为将为 MateBook 家族的部分老产品推出华为移动应用引擎公测计划，从 9 月 25 日起，用户可以通过花粉俱乐部、华为电脑管家等渠道进行申请，体验华为移动应用引擎。公测结束后，华为将会分批为公测用户推送正式版本。

值得一提的是，本次公测版本大小约 1.5G，安装后大小约 7G。公测版本将会被安装在第一个非系统盘上（通常为 D 盘），建议预留 10G 以上的存储空间。

入口 1：花粉俱乐部报名入口：点击跳转

入口 2： 华为电脑管家 > 首页 > 展示位（不支持的机型不会显示）。且华为电脑管家需要升级到最新版本（检查方式：华为电脑管家 > : : > 检查更新，点击检查更新）

入口 3： 华为手机“会员中心”应用进行报名；

会员中心 App > 首页 > 体验官 > 默认进入任务广场，点击列表“华为移动应用引擎公测报名（第一批）”，了解任务详情后，点击“立即报名”，进行任务报名。