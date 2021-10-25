苹果：11 月 4 日在韩国推出 Apple TV+ 流媒体服务，同时上线原创剧集《大脑博士》

IT之家 10 月 25 日消息，据 MacRumors 报道，苹果公司在周一宣布，将于 11 月 4 日在韩国推出其 Apple TV+ 流媒体服务。

此外，苹果还表示，将在同一天上线首部韩国原创剧集《大脑博士》，以庆祝 Apple TV+ 流媒体服务的推出。

据悉，《大脑博士》是根据韩国流行的同名网络漫画改编的剧集。该剧由电影制片人金知云担任编剧和导演（以《两姐妹的故事》和《看见恶魔》而闻名），并由李善均担任主演（以《寄生虫》而闻名）。

苹果对于该剧的描述：

《大脑博士》是一段情感之旅，讲述了一位脑科学家痴迷于找出新技术来访问大脑的意识和记忆的故事。当他的家人成为一场神秘事故的受害者时，他的生活陷入了困境，他利用自己的技术从妻子的大脑中获取记忆，拼凑出家人究竟发生了什么事故。

据报道，苹果将与韩国当地互联网服务提供商 SK Broadband 合作推出 Apple TV + 服务 。Apple TV + 服务在韩国的定价为每月 6500 韩元（约 35.3 元人民币）。

IT之家了解到，迪士尼的 Disney + 流媒体服务也将于 11 月 12 日在韩国推出，并将推出七部新的韩国节目。