谷歌 Pixel 6 Pro Tensor 性能跑分测试，仍赶不上苹果 A12 芯片

IT之家 10 月 25 日消息，据 wccftech 报道，在谷歌还没有正式宣布其定制的 Tensor 芯片之前，就有传闻称，该公司并不专注于使这种 SoC 成为地球上最快的芯片。相反，这次发布可能更注重效率，而根据这个基准比较，现在传言是真的。但是也很难想象，2021 年谷歌的旗舰手机芯片还无法与苹果的 A12 芯片竞争，要知道，A12 芯片是苹果三年前发布的定制芯片。

9lekt 在 Twitter 上提供的 Geekbench 5 性能跑分显示，iPhone XS Max 搭载的 A12 芯片在单核和多核测试中都击败了 Google Pixel 6 Pro 的 Tensor 芯片。

还有网友晒出的跑分显示，Google Pixel 6 Pro 的 Tensor 芯片单核分数少于 A12 芯片，但多核跑分超过了 A12 芯片。虽然差距不是很大。

不过，基准测试结果只能说明一半的问题，你所看到的并不一定能转化为实际的性能。我们还必须考虑到优化的问题。

有了 Tensor，谷歌可能牺牲了 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 的部分性能，但由于其在硬件和软件方面增加了控制力，操作系统在最新旗舰机上的运行有可能比在竞争手机上的运行明显更顺畅，下滑和停顿的情况最少。

令人失望的单核和多核分数也可能归因于 Tensor 的能效方面，而且谷歌可能故意希望这个芯片表现不佳，以便为 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 用户提供最佳的电池续航。

谷歌是基于何种因素考虑还不得而知，其中的秘密可能要等到 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 正式上市后才能被揭晓。