苹果高管：MacBook Pro 2021 取消 Touch Bar 是因为用户偏爱物理按键

IT之家 10 月 25 日消息，据外媒 Wired 报道，随着 Touch Bar 在 2021 款 MacBook Pro 14/16 机型上的消失，且大概率不会在未来的产品中回归，代表苹果公司默认 Touch Bar 这一设计可能从一开始就不应该出现。

苹果公司全球高级营销副总裁 Greg Joswiak 在接受外媒 Wired 采访时谈到在半年后取消 Touch Bar 的理由。Joswiak 表示：“我们的专业用户希望在功能键上体验到真实的触感，因此我们恢复了物理功能键的设计，且这些功能键的尺寸也与其他按键相同，这就是我们的决定。”

但凡事均有利弊，虽然最终苹果还是选择了实体功能键，但 Touch Bar 还是有它自己一些优势。对于那些怀念它的人，苹果表示，苹果仍然在销售 M1 芯片版本的 MacBook Pro，所以至少在它正式停产之前消费者还是可以购买到搭载 Touch Bar 的 MacBook Pro。还有就是苹果花了相当长的时间才意识到其实并没有多少人需要 Touch Bar，虽然我们有理由认为苹果选择移除 Touch Bar 更多是为了生产成本考虑，而不是为了迎合客户的要求。毕竟新款 MacBook Pro 14/16 机型是经过重新设计的，如果搭载 Touch Bar 则需要额外的工程量。而且专业人士肯定也不会因为区区 Touch Bar 而选择去寻找 MacBook Pro 的替代品。

IT之家了解到，苹果于上周的苹果新品发布会发布了全新的 MacBook Pro 14/16 机型，苹果将两款机型进行了重新设计，并搭载了最新的 M1 Max/Pro 处理器。拥有 HDMI 接口、MagSafe 3 充电口、SD 卡插槽以及三个 Thunderbolt 4 接口。该笔记本还去掉了 Touch Bbar，回归了全尺寸功能键盘，且屏幕为支持 120Hz 刷新率的刘海屏设计。其中 14 英寸 MacBook Pro 的价格为 14999 元起，16 英寸 MacBook Pro 的价格为 18999 元起，将提供银色和深空灰两种配色。