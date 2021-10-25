经济学人：三星押宝最先进逻辑芯片，但暗藏危机

作为存储芯片的主导厂商之一，三星电子的年收入目前已达到 2000 亿美元，与史上最有价值公司苹果相比也不遑多让，它还坐拥 1000 亿美元的现金流。

自李在镕 8 月获释出狱以来，他就一直希望三星能够在最尖端的逻辑芯片行业中占据主导地位。如果李在镕能够如愿，那三星就会与台积电和英特尔等芯片制造巨头正面交锋，并将逻辑芯片行业变为全球最具战略意义的行业之一。

10 月 7 日，三星电子确认将在 2022 年量产 3 纳米的“gate-all-around”架构来生产世界上最先进的微处理器。三星还宣布将在 2025 年批量生产 2 纳米芯片，预计今年其所有业务的资本支出将达到 370 亿美元。今年三星赢得的新客户包括 Nvidia 和特斯拉。

半导体一直处于三星业务链的顶端。从历史数据来看，三星电子一直专注于存储芯片领域，它拥有 44% 的全球 DRAM 芯片市场和 36% 的 NAND 设备。存储芯片业务为三星带来了超过 20% 的收入和接近一半的营业利润。根据三星自己的说法，允许内部创新同时提供稳定性的多元化业务模式使其内部生态系统获益良多，使其拥有穿越商业周期的能力。

▲ 三星总营收和营业利润的构成比

但三星的发展也暗藏危机。尽管其股息从 2018 年占净利润的 22% 到 2020 年占到 78%，使三星电子在两年内市值增加了一倍以上，但同一时期内 Apple 几乎翻了三倍。半导体的强劲前景和存储芯片的低周期性目前还未转化为更丰厚的估值。尽管 2020 年底有急剧上涨，三星电子的市值自 2021 年初以来已下降了 13%，而同一时期纽约的高科技纳斯达克指数和同行全球芯片制造商都有上涨。

▲ 几年以来，三星（红色）在资本市场与同行（蓝色）的对比

为扭转不利局面，李在镕决意押宝尖端逻辑芯片，以图赢得快速增长和利润丰厚的非存储芯片市场，这一市场约占目前 5500 亿美元的全球半导体市场的 70%。李在镕显然希望加速三星电子的转型，该公司正在利用其研发实力，例如其先进的芯片架构来在下一个逻辑芯片时代冒一些风险。根据中信里昂证券（CLSA）的说法，三星未来的重点将放在逻辑芯片上，并为之投入更多的研发成本。