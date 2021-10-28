海康威视、大华旗下监控摄像头产品被美国家得宝、百思买下架

据 TechCrunch 报道，近日，多家美国零售巨头已下架了中国厂商 Lorex（洛瑞思）、Ezviz（萤石）监控摄像头产品。前者是大华股份子公司，后者是海康威视旗下的监控技术品牌。

美国零售商下架 Lorex 和 Ezviz，背后矛头正是对准它们的母公司大华股份和海康威视。

海康威视和大华股份是我国视频监控领域的两大龙头，于 2019 年被列入美国实体名单。但是，美国消费者在过去几年中可以自由购买他们子公司的安全摄像头。

目前，尚不清楚 Lorex、Ezviz 被下架的原因。如果 Lorex、Ezviz 受到进一步打击，海康威视、大华股份或将从北美市场彻底退出。

01. 家得宝、百思买等扎堆下架海康、大华产品

近日，美国零售巨头家得宝（Home Depot）向外媒表示：“致力于维护采购的最高道德标准，当我们注意到这一点时，立即停止销售 Lorex 的产品。”家得宝是美国第二大零售商，连锁商店达 2234 家。

Lorex 成立于 2000 年，本是美国红外热成像制造商 FLIR 子公司，有包括 Digimerge 和可视光谱 SMB 设备等 100 多款产品，大华是其 OEM 供应商。2018 年，Lorex 被大华股份收购，成为大华股份在美国、英国和加拿大的主要露出品牌。

一位家得宝相关发言人向外媒 TechCrunch 证实，Ezviz 产品也被家得宝下架。

相比于 Lorex，Ezviz 品牌与海康威视在中国本土的子品牌萤石同名。萤石公司成立于 2013 年，主要提供 C 端智能家居产品。但 Ezviz 并不属于杭州萤石，而是海康威视在美国洛杉矶注册的子公司，持股 60%，主攻消费级市场。除了 Lorex、Ezviz，海康、大华在北美没有其他别名品牌。

下架中国安防监控供应商并不是个案，而是扎堆行为。

除了家得宝，另一家美国零售巨头百思买也在近日表态，它正在“终止与 Lorex 和 Ezviz 的关系”。此外，美国知名零售商 Lowe's 也将 Lorex 从其货架上撤下，但没有发表评论。

02. 一直合规透明，为何遭到下架？

2019 年，海康威视和大华股份公司被加入美国政府的经济制裁实体名单。不过，制裁不涵盖大华和海康威视的子公司，如 Lorex 和 Ezviz，同时不适用于联邦政府之外的业务范畴，消费者仍然可以广泛自由地购买该技术。

但现在，情况似乎发生改变。

据外媒 Techcrunch 报道，上周，Lorex 在其网站上将家得宝、百思买、Lowe's、沃尔玛（Walmart） 和 Costo 列为其五个授权的全国零售店。

现在，Lorex 从其网站上删除了五家零售巨头的标志，但仍将除沃尔玛以外的其他公司列为其技术零售商。沃尔玛和 Costco 仍然在销售 Lorex 和 Ezviz 的产品，没有回应置评请求。

当被要求置评时，Lorex 发言人表示：“自 2018 年收购以来，Lorex 对我们的零售合作伙伴的所有权一直是完全透明的。我们还定期与这些公司的代表就各种监管和合规问题保持联系，包括解决他们对 FCC 拟议规则制定的任何问题。”

海康威视没有回应 TechCrunch 和 IPVM 的置评请求。

有媒体分析，百思买和家得宝背后最大的股东都是美国罗素投资集团，显示可能是华尔街力量在打击中国企业。

目前，为什么美国最头部的零售商突然纷纷下架 Lorex、Ezviz 产品，原因尚不清楚。

03. 出海艰难，海康、大华或完全退出北美

我国安防企业在全球市场占据领先地位，但近年来在境外市场面临严峻挑战。

海康威视公司曾多次阐述在海外市场面临的风险：“全球各国的疫情问题、债务问题、政治冲突、汇率波动等潜在风险难以消除，公司海外业务的经营可能受到不利影响。”

根据最新财报显示，2021 年上半年，海康威视境外营收 94.67 亿元，占比 27.93%；相比于 2020 年同期营收 75.42 亿元人民币，虽然同比增长 25.53%，但占比已低于同期的 31.07%。

海康在 Q3 财报电话会议中解读，海外市场整体看，在当下这样的环境中，前三季度的增长还是很不错的。但像美国、加拿大，因为受中美关系、科技战的影响确实也会相对弱一些。

境外收入在大华的营收占比中更大。根据财报，大华股份 2021 年上半年境外营收达 57.28 亿元人民币，约占总营收 42%；去年同期，大华股份境外营收达 32.25 亿，约占总营收 41%。

作为全世界最大安防市场之一，北美安防市场是全球安防企业必争之地。然而，对于占据全球大半壁江山的中国安防厂商来说，北美市场一直竞争激烈，且难以深入。

尚不清楚下架子品牌产品对海康威视、大华股份带来多大影响。由官方数据可知，2017 年 Lorex 总收入为 1.4 亿美元。

在北美地区，海康威视、大华股份等已被限制参与政府级项目。如果占北美较大份额的消费级安防市场也排斥其进入，可以说海康威视、大华股份几乎完全退出北美市场。

04. 结语：中国科技企业需要被公平对待

从美国零售巨头纷纷下架海康、大华子品牌的安防产品事件来看，中国安防企业在北美安防市场处境更加艰难。当下，事件原因和可能的后果并不明确，很有可能是某些借口，而海康、大华可能彻底退出北美市场。

在 2020 年新冠肺炎疫情爆发以来下，中国安防企业出海困难重重，但已采取妥善对策。对于海康、大华来说，北美消费市场可能本来对其境外业务以及整体业务影响不大。但是，事件背后的动机和事件营造出来的舆论氛围可能对中国科技企业造成更大损伤。