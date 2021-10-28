统信 UOS 家庭版 21.0.1 发布：解决应用商店下载 App 失败问题，优化安卓应用启动

IT之家 10 月 28 日消息，近期统信 UOS 家庭版 21.0.1 正式上线。本次更新后，UOS 在应用商店新增贴心服务：包括“我要反馈”“扫码进群”等特色功能。在应用商店遇到任何问题，可以进行反馈。

家庭版 21.0.1 更新介绍

家庭版（21.0.1）修复了已知的各种问题，并对现有的功能进行了优化。

本次具体优化如下：

1、解决了应用商店下载应用失败的问题；

2、优化了安卓应用的启动；

3、应用商店右下角新增“我要反馈”功能，反馈问题更加详细精准；

4、遇到疑难杂症，请及时扫码进群，联系工作人员。

“我要反馈”功能介绍

应用商店新增了“我要反馈”功能，反馈窗口在右侧悬浮。用户在反馈的时候可以上传图片和同步个人电脑信息、更新日志等详细信息。

当用户遇到紧急问题时，如果想要迅速得到回复，可以扫描反馈界面下方二维码进群，会有官方运营人员在线为你答疑解惑，还有群内答疑组、官方技术服务等团队专业为你解决问题。

如果你的反馈得到了官方回复，可以点击头像下拉箭头，选择“我的反馈”，查看官方运营人员的回复内容，这里将是你的个性化答疑合集。

如何更新

进入“设置 — 更新 — 检查更新 — 立即更新”，即刻安装。