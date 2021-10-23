飞腾 Linux 支持无缝运行安卓 App，采用麟卓卓懿运行环境，窗口可自由缩放

IT之家 10 月 23 日消息，据麟卓发布，麟卓卓懿移动应用兼容运行环境（产品名称：卓懿）作为国内首个 Linux 平台上的安卓兼容运行环境，突破非虚拟化架构、层次化迁移、图形加速等系列关键技术，实现安卓与飞腾平台的无缝融合，使安卓应用同 Linux 应用一样，高效稳定运行在飞腾平台上；率先实现多窗口融合，独家支持窗口自由缩放，为用户提供真正的桌面体验。

飞腾平台开发支持一次开发就可无缝运行，大大降低开发成本。相对于传统的虚拟化、模拟器技术，卓懿表示有以下优势：

运行性能优势。卓懿突破非虚拟化技术架构、GPU 直接访问技术、多窗口自由缩放技术、Wayland+OpenGL ES 支持技术等系列特色技术，不存在虚拟化（即使轻量级）带来的额外开销，安卓应用运行速度更快，且开启安卓应用的数量不受限。

媲美桌面应用的体验优势。卓懿支持安卓应用在飞腾平台上桌面应用使用方式完全一致，实现了多窗口、自由缩放（保持清晰）、文件拖拽、键盘映射、本地安装等几乎全部的典型桌面应用模式，且与桌面应用无缝交互，实现与桌面应用完全统一的体验感。

操作系统兼容优势。卓懿只使用一个版本即可支持飞腾与所有主流 Linux 操作系统的组合，成就其独有的快捷部署优势。

多图形模式优势。卓懿支持几乎所有主流显卡，同时提供多种图形模式供用户选择，帮助用户获得最佳视觉体验。

应用获取快捷和海量应用优势。卓懿打包提供麟卓应用商城，用户获取应用的渠道更加便捷；目前商城提供不低于 10 万量级的海量应用，远高于同类产品。

开发配套优势。卓懿打包提供安卓应用开发工具适配器，支持与 Android Studio 集成、基于 ADB 的安卓应用调试，无需安卓模拟器，让开发人员像开发桌面应用一样，基于飞腾平台开发安卓应用，开发即所见，大大提高开发效率。

方案详情

卓懿是北京麟卓拥有独立知识产权、自主研发的软件产品，采取非虚拟化方式，支持安卓应用无需修改直接运行在飞腾平台上，同时针对飞腾平台特性提供定制服务，具有性能高效、兼容性强、安全自主的技术优势。

基于飞腾平台的卓懿整体技术架构如下所示：

▲ 图 1 虚拟化技术的体系结构 VS 卓懿体系架构

如图 1 所示，左边是基于虚拟化技术的体系结构，右边是卓懿的非虚拟化体系架构。

在 PC 平台上运行安卓应用的常规解决思路是利用虚拟化技术在虚拟机之上运行包括安卓的 Linux 内核在内的完整系统。但是在 Linux 系统上，这种技术体制面临缺乏成熟虚拟化技术和性能开销大等很难克服的缺陷。

针对这些问题，卓懿无需借助虚拟机或模拟器，在 Linux 上重新实现安卓的核心库，将 C/C++ 本地库与安卓运行时库迁移到标准 Linux 内核之上，并少量修改安卓开发框架，最终实现对安卓应用的支持。借助卓懿，安卓应用无需做任何修改即可直接在 Linux 运行。与基于虚拟化的体系结构相比，卓懿少了虚拟机/模拟器和安卓的 Linux 内核两层，既摆脱对虚拟机的依赖又可显著降低性能开销。

▲ 图 2 卓懿的体系组成结构

上图是卓懿的体系组成架构图，卓懿各层组件的实现方案实现如下：

1．内核层。为了让安卓应用能够不加修改即可运行在国产操作系统环境中，同时在不借助虚拟机的前提下，兼容已有的 Linux 应用，需考虑立足标准的 Linux 内核来替换安卓的 Linux 内核，即在现有国产 Linux 内核的基础之上构建安卓运行环境，这是卓懿体系架构的基本思路。

2．C/C++ 库及运行时库。原先安卓系统这一层依赖于安卓的 Linux 内核实现，现在这一依赖基础需由国产 Linux 内核进行优化，这部分代码需要自底向上进行重构和重新设计实现。具体包括：（1）运行支撑方面，卓懿基于国产 Linux 操作系统的 glibc 库和标准内核重新实现安卓基础库；（2）交互机制方面，为不影响其它 Linux 应用，卓懿在用户态重新构建共享内存机制和进程间通信机制，支持安卓应用间的高效交互，同时减少因引入驱动带来的高特权级的安全隐患；（3）窗口管理与图形渲染方面，卓懿提出并实现了高性能图形加速接口，融合了 Linux 系统与安卓系统在窗口管理与图形渲染方面的不同机制，实现安卓应用在国产 Linux 平台上高效的多窗口显示、图形加速和 3D 渲染效果；（4）设备支持方面，卓懿通过桥接技术，支持安卓应用直接使用 Linux 系统平台的设备接口，如网络、音频、摄像头、鼠标、键盘等，并能够模拟桌面平台没有的一些外设，如 GPS、陀螺仪等。

3．应用程序框架层。为了保证安卓应用可直接流畅运行，就得确保面向应用的框架层在接口名称和语义上不能发生变化。因此，原先安卓系统的应用程序框架（Application Framework）的接口就不能修改，卓懿仅修改其实现，且针对国产 Linux 系统及新增设备应用需求补充新的组件。

方案实施效果

在线装、本地装，海量应用随心装

为了适应不同用户的需求，卓懿为安卓应用提供两种安装方式。

一是在线安装。用户可以像使用移动终端“应用市场”一样，通过麟卓应用商城搜索所需要的应用后在线安装。

二是本地安装。用户也可以在麟卓应用商城安装自行开发或下载好的安卓应用安装包（apk 文件），既随心所欲，又方便快捷。

应用大小随意调，真正的桌面体验

卓懿独家支持对安卓应用窗口大小进行任意调整，所有应用窗口实现真正的最大化，安卓应用完全具备了桌面应用的特点。

应用窗口任意开，多窗口流畅运行

IT之家获悉，卓懿支持任意打开数个安卓应用、切换处于活动状态的安卓应用。如打开爱奇艺看视频的同时，用微信应用进行聊天、用淘宝应用网购、用同花顺应用看股票……

硬件资源随心调，高性能充分释放

飞腾平台的硬件设备可以为安卓应用直接调用，不需要经过翻译转换等过程，让桌面平台硬件优势得到充分释放。尤其喜欢玩手游的伙伴们，游戏屏幕由手机换成大屏、触控模式换成灵活的键鼠操作、音响效果完全取决于你配备的音响设备…… 吃鸡、王者荣耀、天天飞车、消消乐、保卫萝卜…… 数不清的游戏，为飞腾用户带来轻松愉悦的体验。

一个版本适配所有主流 Linux 操作系统，安装更省心

卓懿支持飞腾与市场上常见 Linux 系统的组合，包括麒麟、统信 UOS、Ubuntu、Fedora、Manjaro 等都得到充分验证，所有 Linux 用户都可以使用卓懿，完全满足用户多样化需求。一个版本适配多个操作系统，安装时省力更省心。

不向 Linux 内核引入“黑盒子”，系统更自主

运行环境对硬件设备的访问仅依赖于 Linux 提供的接口，无需修改 Linux 内核，更不会向 Linux 内核引入非自主的硬件设备驱动，完全避免了因为引入“黑盒子”驱动导致的各类未知因素。

安卓、Linux 两层安全机制保护，系统更安全

基于卓懿的各个安卓应用首先受到安卓自身严格的安全机制的限制，从进程通信、应用签名、权限声明到内存管理、访问控制…… 等等，同时卓懿还受到 Linux 资源分区、文件访问、用户权限等全方位的安全管控。两层系统防护，更多安全保障，确保系统更安全。