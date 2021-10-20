红旗 Linux 应用商店 V2.0 正式发布：全新设计语言，打通生态账号，还有红旗影音

IT之家 10 月 20 日消息，2021 年 10 月 20 日，由中科红旗（北京）信息科技有限公司研发的红旗应用商店 V2.0、红旗影音 V1.0 正式发布并开放下载。

红旗应用商店 V2.0 是一款集应用展示、下载、安装、管理及互动于一体的开放式软件应用生态平台，在完美支持红旗桌面操作系统的基础上，增加了对优麒麟和 Deepin 等系统的支持，各款应用软件都经过了严格的测试与反复的验证，支持一键下载与自动安装。

IT之家了解到，此次发布的 2.0 版本采用了全新的设计语言和设计风格，简洁美观的视觉体验，方便快捷的使用过程，为用户提供软件下载、安装、卸载、更新及互动等一站式应用服务的同时，为应用厂商增加了应用展示与分发的渠道选择。

红旗应用商店还打通了红旗 LinuxSir 社区、红旗浏览器等红旗生态应用用户体系，用户可以在多设备和多个应用之间使用同一个账号，提升了红旗应用生态的使用体验，用户可以在红旗应用商店中使用红旗 LinuxSir 社区用户账号直接进行登录。

方式一：DEB 安装包

下载地址：点此下载

终端执行命令：

sudo apt updatesudo apt install ./redflag-software-center_2.0_amd64.deb

方式二：在红旗软件源中安装

下载红旗应用商店：

sudo apt updatesudo apt install redflag-software-center

红旗影音 1.0

此外，红旗影音 V1.0.0 正式发布并开放下载。红旗影音是基于 SMPlayer 的基础上开发，适用于多款主流 Linux 桌面操作系统的媒体播放器。

红旗影音内置解码器，可以播放几乎所有格式的视频和音频文件，无需再安装外部解码器。红旗影音能够播放多种格式，支持大多数熟知的格式和编码：avi、mp4、mkv、mpeg、mov、divx、h.264...

方式一：DEB 安装包

下载地址：点此下载

终端执行命令：

sudo apt updatesudo apt install ./redflag-video_1.0.0.1_amd64.deb

方式二：红旗应用商店内下载

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