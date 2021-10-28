VESA 发布嵌入式 DP 1.5 版标准：优化供电，提高多媒体播放性能

IT之家 10 月 28 日消息，VESA（视频电子标准协会）今日对外宣布，发布嵌入式 DP 接口（eDP）标准 1.5 版，用来取代之前的 eDP 1.4b 版本。

IT之家了解到，在保留前代的所有关键功能的基础上，新版 eDP 标准增加了新的功能，其中包括改进版本的面板自我刷新协议，以及对 VESA 自适应同步协议的增强。通过面板自刷新协议，屏幕上的静态屏幕图像被存储在显示器内存中，同时系统的其他部分进入低功耗待机状态。且面板自我更新功能在 eDP 1.5 标准中得到进一步优化，增加了一个增强的面板重放协议，可以大大节省显示器的电量消耗。

这一代的新协议在多媒体播放方面也有显著提升，eDP 1.5 标准中增加了新的自适应同步功能，对于视频及流媒体的播放，允许进行细小的帧率调整，以防止出现跳帧和夹帧的情况。而对于游戏系统这一代的标准也增加了新的协议以用来减少显示中的画面闪烁。

对于带有嵌入式显示屏的笔记本电脑等设备而言，新一代的 eDP 标准支持更高分辨率、更高刷新率和颜色深度表现更好的显示器。和之前的标准一样，新一代 eDP 1.5 标准将继续支持 VESA 的 DisplayHDR 和 DisplayHDR True Black 标准，支持 HDR 画面输出以确保在显示器上呈现出更高的色彩动态范围和更高的对比度。