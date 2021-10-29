最高法：加强对平台企业垄断的司法规制，严惩大数据杀熟行为

IT之家 10 月 29 日消息，据央视新闻报道，最高人民法院今天（10 月 29 日）召开新闻发布会，对外发布《加强新时代知识产权审判工作的意见》，《意见》围绕科技创新成果、反垄断与反不正当竞争等九个方面，就全面加强新时代知识产权审判工作提出 20 条政策措施。

IT之家了解到，《意见》明确提出，要依法适用惩罚性赔偿，加大知识产权侵权损害赔偿力度和对侵权行为惩治力度，及时有效阻遏侵权行为。加大对于知识产权虚假诉讼、恶意诉讼等行为的规制力度，防止滥用知识产权，推进知识产权诉讼诚信体系建设。

《意见》还要求加强新兴领域知识产权保护。准确适用个人信息保护法、数据安全法，加强互联网领域和大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权司法保护，完善算法、商业方法和人工智能产出物知识产权司法保护规则，合理确定新经济新业态主体法律责任，积极回应新技术、新产业、新业态、新模式知识产权保护司法需求。加强涉数据云存储、数据开源、数据确权、数据交易、数据服务、数据市场不正当竞争等案件审理和研究，切实维护数据安全，为数字中国建设提供法治保障。

《意见》要求，加强反垄断和反不正当竞争司法，维护公平竞争的市场法治环境。坚持规范和发展并重，依法妥善审理反垄断和反不正当竞争案件。加强对平台企业垄断的司法规制，依法严惩平台强制“二选一”“大数据杀熟”等破坏公平竞争、扰乱市场秩序行为，切实保护消费者合法权益和社会公共利益，维护和促进市场公平竞争。

最高人民法院民三庭庭长林广海表示，加大对于知识产权虚假诉讼、恶意诉讼等行为的规制力度，防止滥用知识产权，推进知识产权诉讼诚信体系建设。健全知识产权多元化纠纷解决机制，积极探索依当事人申请的知识产权纠纷行政调解协议司法确认制度。