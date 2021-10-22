亚马逊“印度抄袭”事件曝光后，服务组织敦促欧盟展开反垄断调查

北京时间 10 月 22 日晚间消息，据报道，在亚马逊“印度抄袭”事件曝光后，服务行业的全球性组织（UNI Global Union）今日致信欧盟委员会，敦促欧盟对亚马逊展开更广泛的反垄断调查，以评估亚马逊是开发仿冒商品，并操纵搜索结果。

上周四有报道称，大量证据显示，亚马逊通过一系列“系统性的措施”，在印度仿制其他公司的产品，并利用搜索结果来推广这些仿制品。这表明，至少在印度市场，亚马逊通过操纵搜索结果来偏袒自家产品，并抄袭其他卖家的商品。

今日，UNI Global Union 致信欧盟委员会主席乌苏拉・冯德莱恩（Ursula Von Der Leyen）和欧盟反垄断负责人玛格丽特・维斯塔格（Margrethe Vestager），呼吁欧盟委员会对亚马逊展开调查，以评估是否在欧盟范围内也从事了“类似的破坏性行为”。

UNI Global Union 在信中称：“随着亚马逊破坏公平竞争环境的行动进一步浮出水面，欧盟需要采取进一步的行动，以确亚马逊承担了相应的责任。”

对此，亚马逊和欧盟委员会的发言人尚未回复记者的置评请求。

当前，欧盟已经在调查亚马逊的“双重角色”，既托管着第三方零售商在线市场，同时又与这些零售商直接竞争。去年，欧盟委员会指控亚马逊利用其规模、实力和数据，获得了不公平的竞争优势。

而亚马逊当时表示，其在全球零售市场的份额不到 1%，在其运营的每个国家都有规模更大的零售商。

对于上周曝光的“印度抄袭”事件，亚马逊当时表示：“我们认为这些说法是不正确的，也是没有事实根据的。”而一个代表 8000 万家印度实体零售店的团体“全印度贸易商联合会”表示，印度政府必须对亚马逊展开调查。

此外，美国众议院司法委员会的五名成员本周一致信亚马逊 CEO 安迪・贾西（Andy Jassy），指控亚马逊创始人杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）等高管向国会撒谎。

这五位议员称，针对亚马逊的商业行为，贝索斯等亚马逊高管要么误导了国会，要么向国会撒了谎。五位议员在信中还称，司法委员会正考虑是否将此事提交给美国司法部，以进行刑事调查。