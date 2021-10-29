微博发布 MCN 运营管理规范：不得明显带节奏/引发对立/拉踩引战等

IT之家 10 月 29 日消息，今日微博官方表示，为进一步规范传播秩序，维护良好的社区生态，管理 MCN 机构账号在微博站内相关行为。微博平台依据《关于进一步压实网站平台信息内容主体责任的意见》《网络信息内容生态治理规定》《微博社区公约》的相关要求，制定《微博 MCN 运营管理规范》。

规范明确了 MCN 机构旗下账号在创建或主持话题时应避免的行为，以及参与话题讨论时需遵守的规则。具体如下：

1.不得创建或主持热点事件中明显带节奏、引发对立的话题（断章取义、夸张其词、引导攻击、煽动对立等）。

2.不得创建或主持易引发群体非理性争议、具有歧视意味的话题，如: 煽动性别、地域、贫富对立等。

3.不得批量化生产带有故意刷量、蹭热度的同质化内容。

4.不得改编、戏说历史事件，篡改、捏造历史人物故事，对历史事件断章取义、标新立异，引发民族、宗 教、地域对立。

5.不得在热搜话题下发布与热搜本身不相关的内容冲高热度，不得在热搜话题下发布含商业营销的内容（含博文正文和评论区），不得恶意利用产品机制或功能冲高话题热度。如：话题红包、话题抽奖等。

6.不得发布和转载贩卖焦虑、炫富拜金、好逸恶劳、奢侈浪费等价值导向存在问题的内容，参与灾难、悲剧、刑事案件和逝世等话题讨论时，不得发布和转载有悖公序良俗、消费逝者的内容。

7.不得拉踩引战、宣扬抵制，恶意煽动群体情绪，引导群体矛盾、攻击等。

8.不得搬运、传播饭圈不理性行为，蓄意引发粉丝之间大范围互撕。

9.不得发布和转载组织引导、刺激粉丝群体消费、氪金、打投等非理性应援信息。

10.不得放大矛盾、引导网友刷量控评，在政务、媒体等公共空间寻衅滋事，扰乱传播秩序。

IT之家获悉，微博同时规定了对违规 MCN 账号的处罚措施。对于单个账号的违规，将按照《微博社区公约》既有规则处置；对机构内多个账号发生同一违规行为的，除对内容和账号进行处置以外，还将对该机构在站内的相关权益进行叠加限制，如暂停机构使用平台资源、暂停机构新增备案成员等，情节恶劣的将做移除处理，并将线索上报相关主管部门。

不仅如此，《微博 MCN 运营管理规范》还对微博与 MCN 机构的合作关系，机构入驻条件与申请、审核、备案和退出流程，以及平台对机构的日常运营服务等作出了说明。