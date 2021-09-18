微博：对为铁山靠等网红洗地的 400 多个账号进行禁言处罚

IT之家 9 月 18 日消息 今晚微博社区公告称，某短视频平台网红铁山靠，因发布低俗内容、恶意博取关注等原因被永久封禁。此事件登上热搜，引发了社会的广泛关注与争议。站方发现，有部分账号趁机滋生事端，发布行煽信息，支持洗地行为，以及在媒体评论区等公共空间刷量控评。站方秉持维护良好网络生态的原则，对此类违法违规行为予以坚决打击。

根据《微博社区公约》相关规定，站方对 @v-Betsy @我欲乘风起看铁山靠 等 15 个发布行煽信息的账号予以永久禁言的处置；对 @龙珠蝶 @BORDER 一 FU 等支持洗地行为、刷量控评的 420 个账号予以禁言 30 天的处置。

除此之外，微博还主动对涉铁山靠、郭老师、徐勤根、周立齐等账号的低俗视频、不雅图文、恶俗营销行为进行了全面排查与清理。官方表示，微博平台坚持履行主体责任，对发布行煽言论等违法违规行为采取严厉打击。

IT之家了解到，近期抖音官方发布公告，为了打击低俗和不良价值观内容，对拥有 1200 多万粉丝的主播铁山靠进行永久封禁。该主播长期存在以地方方言骂人的行为，来吸引流量，并且漠视提醒和处罚，屡次违规，受到处罚 102 次。

除此之外，该主播的粉丝群体存在互踩互撕、控评等畸形饭圈文化”现象，对网络生态环境造成了极大不良影响。根据相关规定要求，决定对该帐号进行永久封禁。