Magisk 面具 Canary 版已支持 Android 12，但删除了 MagiskHide

IT之家 10 月 25 日消息，Android 12 已经发布了一段时间了，对于喜欢玩机的用户，Magisk 面具是一个不得不用到的 App。

近日，Magisk 作者吴泓霖（John Wu）发布了 Magisk 的最新 Canary 版本（d7e7df3b – 23010），支持了 Android 12，但就像他此前公告的一样，新版本删除了 MagiskHide。

IT之家了解到，吴泓霖此前宣布加入谷歌 Android 平台安全团队，因为 MagiskHide 与在谷歌的工作存在利益冲突，因此只能停止该功能。MagiskHide 可以让用户对 App 隐藏 root 权限，对于某些会检测 root 权限的 App 来说，这一功能十分有用。

此外，名为“Zygisk”的新功能已上线，该功能运行在 Android 核心进程 Zygote 中。当一个进程在上述拒绝列表中时，Magisk 将清理该进程的内存空间以确保不应用任何修改，而 root 进程仍然可以在没有 Magisk 监督的情况下通过各种技巧将代码注入其他进程，总之可玩性很高，吴泓霖表示 Zygisk 的文档和实例将在不久后公开。

大家可以点此查看 GitHub 页面，获取 Magisk Canary release (d7e7df3b – 23010) ，用在 Android 12 上。

以下为更新内容：