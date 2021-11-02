苹果 iOS 笔记应用 Notability 由买断制转为订阅制，目前已可免费下载

IT之家 11 月 2 日消息，感谢IT之家网友 @5 圆 30M 的线索投递，苹果 iOS 设备上著名的手写笔记应用 Notability 推送 11.0 版本更新，正式由原来的买断制变为了订阅制。

据 App Store 内的介绍，Notability 是一款强大而极致简约的笔记与 PDF 注释工具，支持 iPad，iPod、Mac 和 iPhone 平台，学生、教师、艺术人士和专业人士每天都使用 Notability 来丰富自己的生活。做笔记只是起点；用 Notability 寻找灵感、捕捉创意、释放创造力。

该应用之前的价格一直为 60 元左右，有时会降价至 25 元。

现在，官方宣布，可在 iPad、Mac 和 iPhone 上免费下载 Notability，并享用编辑和功能有一定限制的 Notability 体验。

此外，通过 Notability 包年订阅即可解锁不受限制的笔记功能和高级内容。订阅者可访问：

无限制的编辑、自动备份支持和 iCloud 同步。

MyScript 手写内容识别和数学转换技术。

包括学术规划、期刊、贴纸等等在内的精选内容。

Notability 官方还指出，订阅会自动续期，除非取消订阅，且会每年通过 Apple iTunes 帐户收费。价格可能因地点而异，不支持家人共享。