苹果 App Store 审核指南修订：放宽禁止使用外部结算系统的规定

IT之家 10 月 23 日消息，苹果公司今天宣布，该公司已经更新了《App Store 审查指南》，其中有三项关键变化，涉及应用程序外的沟通、在应用程序内收集联系信息以及在 App Store 中出现的应用程序内活动。

IT之家了解到，今年 8 月下旬，苹果公司宣布已达成 1 亿美元的和解，目前正在等待法院批准，这将解决美国开发者提出的集体诉讼，他们指控苹果公司垄断了 iOS 应用程序的分销和应用内购。

作为和解的一部分，苹果公司表示，将允许开发者使用电子邮件等通信手段，在其 iOS 应用之外分享有关支付方式的信息，这一点现在已经反映在更新的《App Store 审查指南》中。

具体而言，苹果从指南的 3.1.3 节中删除了以下句子：

开发者不能使用在应用内获得的信息来针对应用外的个人用户使用应用内购以外的购买方式（例如，在个人用户在应用内注册账户后向其发送有关其他购买方式的电子邮件）。

第二，第 5.1.1 (x) 节下的一条新准则指出，App 可以请求用户提供基本的联系信息 (例如姓名和电子邮件地址)，前提是用户对于是否提供信息拥有选择权。另外，用户是否提供信息不应成为使用 App 功能和服务的前提条件，且 App 须符合相关准则的所有其他规定 (包括针对收集儿童信息的限制)。

第三，苹果增加了准则 2.3.13，围绕开发者在 App Store 中展示应用内活动的要求进行了澄清。应用内活动可以突出游戏中的比赛、电影首映、直播体验、健身挑战等，它们将于 10 月 27 日开始出现在运行 iOS15 和 iPadOS15 的设备上的 App Store 中。该指南如下：

App 内活动是指在您 App 内发生的应时活动。您的活动必须属于 App Store Connect 中提供的活动类型之一，才能在 App Store 上展示。所有活动的元数据都必须清晰准确并与活动本身相关 (而非对应整个 App)。活动发生时间必须与您在 App Store Connect 中为不同商店选择的时间和日期一致。如要借助活动获取收益，请遵守第 3 部分关于“商务”的规定。另外，您提供的活动深层链接必须对应您 App 中的正确位置。

IT之家了解到，最新的 App Store 审核指南已经上线苹果官网。