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苹果开始将维修出借设备从 iPhone 8 升级到 iPhone XR

2021/11/2 7:28:00 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 2 日消息，作为对现有的更改，当用户将设备邮寄到服务中心时，苹果将在部分地区向用户提供 iPhone XR 作为出借设备

根据 MacRumors 看到的一份内部服务备忘录，美国和其他未具名国家/地区的 Apple Store 零售店和 Apple 授权服务提供商将从 11 月 4 日开始提供 iPhone XR 出借服务，以替代之前的 iPhone 8。

IT之家了解到，iPhone XR 于 2018 年推出，是 iPhone XS 的更实惠的替代品，配备了 6.1 英寸 Liquid 视网膜显示屏、Face ID、A12 仿生芯片和后置单摄像头。

根据苹果的 iPhone 出借协议，用户可以在维修期间申请使用出借设备，但必须在收到维修设备可供取件通知后 14 天内归还出借设备。目前尚不清楚国行是否也更换为了 iPhone XR

此外，在美国、加拿大、英国、澳大利亚、新西兰、德国、荷兰和部分其他国家/地区（无国行），苹果延长了设备的退货政策，在 2021 年 11 月 1 日至 2021 年 12 月 25 日期间，购买的大多数苹果产品可在 2022 年 1 月 8 日前退货

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关键词：iPhone苹果 售后苹果 维修

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