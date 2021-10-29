研究显示：美国市场苹果 iPhone 用户品牌忠诚度超 90%，安卓手机中三星忠诚度最高

IT之家 10 月 29 日消息，据 9to5 Mac 报道，在品牌忠诚度方面，苹果长期以来一直是最有优势的智能手机品牌之一。消费者情报研究伙伴公司（CIRP）分析师今天提供的新数据显示，苹果粉丝继续对苹果保持忠诚，90% 的 iPhone 购买者都留在了苹果公司产品下。

数据显示，在过去三年中，苹果占据了美国市场所有智能手机销量的 50% 以下份额。在同一时期，三星占据了安卓系统手机销量的 50% 份额多一点。数据称，在过去三年中，苹果占美国智能手机销量的 43%，而三星为 31%，LG 为 9%。

在忠诚度方面，CIRP 数据显示，苹果的忠诚度 —— 即购买 iPhone 的客户中，其之前的智能手机也是 iPhone 的比例 —— 稳定在 90%。安卓手机制造商的品牌忠诚度没有那么高，因为在安卓生态系统中转换手机品牌比较容易。也就是说，对安卓系统的品牌整体忠诚度也在 90% 左右。

品牌忠诚度有助于解释整体份额的趋势。苹果的品牌忠诚度最高，衡量标准是购买新 iPhone 的客户中，其之前的智能手机也是 iPhone 的百分比。在过去的三年里，苹果的忠诚度超过了 90%。

IT之家获悉，在安卓操作系统内转换手机品牌比在安卓和 iOS 系统之间转换更容易。

在过去几年中，用户群对每个操作系统的忠诚度一直保持在 90% 左右。即便如此，在安卓智能手机内，三星品牌的忠诚度最高，大约三分之二的三星买家此前曾拥有另一款三星手机。三星保持着忠实的用户，摩托罗拉和 LG 的忠诚度较低，自截至 2019 年 9 月的一年以来，忠诚度呈某种程度的下降趋势。