跟 Win10 相同，Win11 也会在 System32 目录下创建大量空文件夹

IT之家 11 月 2 日消息，据 gHacks 报道，不少用户反映称，似乎跟 Windows 10 一样，Windows 11 操作系统也会在 System32 目录下创建数百至数千个空文件夹。

据悉，这些文件夹是由供应包运行时处理工具（ProvTool.exe）创建的，这些文件夹以 tw 开头，以.tmp 结尾。当打开它们时，会发现它们不包含任何文件。可以删除，删除似乎对系统没有负面影响。

这个问题自 2019 年以来一直存在于 Windows 10 中，现在看来 Windows 11 也继承下来了。

IT之家了解到，这个 bug 似乎不会对系统造成任何影响，空的文件夹不会占用很多磁盘空间，也不会干扰系统的运行。如果你想检查你的电脑是否受到影响，并清理一下，可以在 C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local 查看，有些文件夹可能是隐藏的，可能需要打开“显示隐藏的操作系统文件”选项。

这个 bug 再次表明，Windows 11 与 Windows 10 非常相似，Windows 10 存在的 bug 很可能 Windows 11 也会存在。