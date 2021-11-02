比亚迪 F5 DM-i 内饰谍照曝光，采用悬浮式液晶仪表和中控屏设计，告别迷你屏

IT之家 11 月 2 日消息，今年 8 月，比亚迪旗下全新车型 —— 比亚迪 F5 的申报图曝光，从图片来看，新车将采用全新的设计语言，并将搭载 1.5L DM-i 插电混动系统。

今日有媒体放出了比亚迪 F5 DM-i 的内饰谍照。从图来看，该车型内饰采用了悬浮式液晶仪表和中控屏设计，屏幕似乎在 10 英寸以上，相比比秦 Plus DM-i 的迷你屏要大得多。此外，这款新车换挡遥杆也采用了旋钮式设计，更加现代化。

总的来看，这款车型内饰设计保持简约时尚的基调却又具备实用性，例如采用了带“BYD”标识的三辐运动式方向盘，中控台和中央扶手区贯通处的底部也采用了更加方便储物的镂空设计，非常实用。

从之前曝光的申报图来看，新车采用了最新的设计语言，前脸采用了大尺寸的进气格栅，搭配修长的大灯组，显得非常犀利和具有攻击性，下方两侧还采用了尺寸较大的进气口设计，显得非常具有运动范。值得一提的是，新车还启用了比亚迪全新车标。

新车车身侧面整体线条较为流畅，并提供了多种样式的轮毂可选，尾灯则采用了当下最为流行的贯穿式设计。尺寸方面，新车的长宽高分别为 4780/1837/1495mm，轴距为 2718mm。

动力方面，新车将搭载型号为 BYD472QA 的 1.5L DM-i 插电混动系统，最大功率为 81kW，零到百公里加速时间为 7.9 秒。

从申报信息来看，比亚迪 F5 像是秦 Plus DM-i 的换壳车型，但外观更加精致，搭载搭载 1.5L DM-i 插电混动系统意味着其油耗也会非常低，参考秦 Plus DM-i 来看，百公里油耗将在 3.8L 左右。

据悉，新车未来或将在 e 网进行销售。

IT之家了解到，比亚迪成为 7 月份中国销量最高的新能源车企，销量为 57410 辆，同比增长 82.94%。其中新能源车销量 50057 辆，同比增长 262%，其中有一半（25061 辆）为 DM-i 车型，另外 24996 辆为 EV 车型。