闻泰科技：已与境外特定客户确定摄像头量产计划

IT之家 11 月 2 日消息，闻泰科技公告，已与境外特定客户确定了摄像头量产计划，目前正在积极筹备量产工作；为及时响应客户量产需求，将在样品验证阶段按照与客户协商计划投入使用量产产线。

成立于 2006 年的闻泰科技，起初专注于 IDH（独立设计公司），并很快加入国内一线 IDH 厂商行列。由于行业竞争激烈，2008 年该公司由 IDH（独立设计公司）转型为 ODM（原始设计制造商）公司。

IT之家了解到，2019 年，闻泰科技成功收购安世半导体，借此成为苹果功率器件供应商。2021 年 5 月，闻泰科技又收购欧菲光摄像头模组业务，计划切入苹果 iPhone 供应链。广州得尔塔是欧菲光此前为苹果生产摄像头模组业务的主体，主要生产和销售微型摄像头及相关部件，工厂设在广州。

虽然闻泰科技在上述公告中没有说明境外特定客户的具体身份，但外界猜测很可能是苹果公司。近年来，苹果对供应商采取分散布局的态度愈发明确，iPhone、AirPods 等产品线不断导入中国大陆厂商，也多方尝试在 MacBook 的组装厂引入中国大陆厂商。值得一提的是，10 月 27 日，据 DIGITIMES 消息，闻泰科技已经成功取代广达、鸿海等台系厂，成为苹果 2022 年新款 MacBook 的独家组装厂，但闻泰科技对此表示不予置评。