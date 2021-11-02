微软 Edge 浏览器 Beta 96 发布：直接启动 PWA，数学解算器，改进 PDF 页面滚动（附更新内容大全）

IT之家 11 月 2 日消息，据 MSPoweruser 报道，今天，微软发布了 Microsoft Edge Beta Build 96.0.1054.8，作为其常规 4 周更新周期的一部分。

Beta 频道被认为是最稳定的预览频道，只发布在 Canary 和 Dev 版本的 Edge 浏览器中测试良好的功能。上一次重大发布日是在 9 月 28 日，此后有更多的小错误修复。

这是 Chromium 96 上的第一个版本，Edge 带来了新功能和改进。

通过协议链接直接启动渐进式网络应用程序（PWA）： 让已安装的 PWA 处理使用特定协议的链接，以获得更综合的体验。

学习如何用 Math Solver 解决数学问题： 你可以在 Microsoft Edge 中使用 Math Solver 来获得广泛的数学概念的帮助。这些概念包括从初级算术和二次方程到三角学和微积分。Math Solver 可以让你拍下手写或打印的数学问题，然后提供一个即时解决方案，并提供分步说明，帮助你学习如何在没有帮助的情况下达到解决方案。Math Solver 还配有一个数学键盘，你可以用它来轻松输入数学问题。在解决了你的问题后，Math Solver 提供了继续学习的选项，包括测验、工作表和视频教程。

PDF 文档的滚动改进： 微软正在改进滚动性能，以便在 PDF 文档中提供更顺畅的滚动体验。IT之家获悉，在滚动过程中，你将不会看到白条出现。

在 PDF 文件上自由突出显示： 由于增加了自由格式的高亮标记，PDF 的浏览和标记体验得到了改善。你可以突出显示你无法访问的 PDF 文件的部分，以及扫描的文件。

控制流执行技术（CET）： 微软 Edge 将开始支持一种更安全的浏览模式，对浏览器进程使用依赖硬件的控制流。在此支持的硬件上提供控制流：英特尔 11 代或 AMD Zen 3。你可以通过使用组策略配置图像文件执行选项（IFEO）来禁用 CET。

新的警告对话框，用于排版网站： 浏览器现在会对一些 URL 看起来与其他网站非常相似的网站显示一个警告。这个用户界面使用客户端启发式方法来警告用户那些可能是欺骗流行网站的网站。

改进 IE 模式和现代浏览器之间的转接： 从这个版本的 Microsoft Edge 开始，Microsoft Edge 和 Internet Explorer 模式之间的导航将包括表单数据和额外的 HTTP 标头。Referrer headers、数据发送、表单数据和请求方法将在两种体验之间正确转发。你可以使用 InternetExplorerIntegrationComplexNavDataTypes 策略指定应该包括哪些数据类型。

IE 模式云网站列表管理公开预览版： 云网站列表管理让你在云中管理你的 IE 模式的网站列表，而不需要一个内部的基础设施来托管你的组织的网站列表。你可以使用 Microsoft 365 管理中心的 Microsoft Edge Site Lists 体验访问云网站列表管理功能。

使用 WSUS 更新 Microsoft Edge WebWiew2： 使用 WSUS 更新 Microsoft Edge 的 IT 管理员也将能够使用 WSUS 更新 Microsoft Edge WebView2。这项功能为管理员提供了一个更容易的离线设备的服务过程。

针对服务器的 WSUS 更新：Microsoft Edge 频道（稳定版、测试版、开发版）的 WSUS 和目录更新现在将适用于安装了 Microsoft Edge 的 Windows Server SKU，包括 Windows Server 2022。

新策略