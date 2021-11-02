运载火箭结构制造新突破，上海成功研制国内最大整体成形箱底

IT之家 11 月 2 日消息，据中国航天科技集团科学技术委员会官方科普微博，我国新型运载火箭一级液氧箱静力件近日在八院 800 所成功合零，该贮箱箱底采用旋压技术整体成形，直径达 3.8 米，为国内最大整体成形箱底，现已通过相关试验考核。

中国航天科技集团八院透露，该贮箱总长度达 21 米，是目前国内最长的运载火箭推进剂贮箱之一，贮箱成功合零，标志着新型运载火箭结构研制完成里程碑式节点。此外，这也标志八院初步具备整体旋压箱底工程化应用能力。

IT之家了解到，贮箱，占火箭结构重量 60% 以上，堪称是火箭身上的最大部件。新型运载火箭一级液氧箱长达 21m，为目前国内最长的运载火箭推进剂贮箱之一。

官方介绍称，对于这一关键构件，国内普遍采用“分块成形 + 拼焊”的方法加工，而 800 所为满足新型运载火箭结构高可靠性、轻量化、快捷制造的需求，在贮箱研制中，采用整体旋压箱底替代原有瓜瓣拼焊结构箱底，从而掌握了大直径整体箱底精密旋压成形、热处理形性协同控制、型面精密机加工等关键核心技术，研制了国内最大直径的整体成形箱底，并通过了各项试验考核，实现了在新型运载火箭上的应用，技术成熟度不断提升，推动运载火箭结构制造的整体化、轻量化、大型化，助推航天强国建设。