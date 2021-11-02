百度造车最新进展：集度模拟样车已进入动态测试阶段

IT之家 11 月 2 日消息，今日，集度汽车公布了造车的最新进展。集度智能驾驶负责人王伟宝表示，集度 SIMUCar（模拟样车）已进入到动态测试阶段。

王伟宝介绍道，集度会承载百度 Apollo 最新的自动驾驶技术，使用百度 Apollo 的全栈能力，还将基于集度的产品定义需求，定制化设计研发。另外，集度将加速推动可自由移动的汽车机器人在 2023 年量产上市。

IT之家曾报道，今年 9 月，集度 CEO 夏一平宣布，集度成立 207 天，软件团队已基于 SIMU Car（模拟样车）与百度 Apollo 团队协作智能座舱以及智能驾驶功能的开发。

夏一平公布了集度和 Apollo 工作人员在车内开展软件调试的照片。据悉，集度已在 9 月份基于模拟样车开展软件层面的开发，SIMU Car 正处于这一过程中的早期研发阶段。集度通过对基础车的电子电气架构调整，将智能座舱功能、智能驾驶的开发前置，以提高研发效率。

值得一提的是，集度汽车 CEO 夏一平曾透露，第一款车将于 2022 年春天发布，他们会在未来五年将会投资 500 亿元制造智能汽车，将在未来两至三年招聘 2500-3000 名员工。