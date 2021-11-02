Facebook 改名为 Meta 炒起元宇宙，百度副总裁马杰预测：元宇宙潮水将在明年下半年褪去

凤凰网科技讯 11 月 2 日消息，百度副总裁马杰谈到“元宇宙”时表示，百度和 Facebook、阿里等大厂一样，相信元宇宙是未来，但究竟何为元宇宙，目前行业尚未达成共识。

元宇宙的概念还在继续热炒。10 月 28 日，Facebook 宣布改名为 Meta，并宣布未来五年要做元宇宙公司，同时组建个上万人的团队开发元宇宙。

“现在元宇宙最需要的是冷静和务实，在明年下半年，或是后年，潮水会褪去，那个时候才会知道哪个公司是真正在做元宇宙。”马杰做出大胆预测。

马杰认为，元宇宙发展不会一蹴而就，而是会循序渐进，分为三步骤完成。第一步将是实现身份、朋友、沉浸感等六要素；第二步将构建经济体系；第三步将实现文明价值。

在元宇宙爆火之后，VR 和元宇宙就有了一定的“捆绑”关系。那么，VR（虚拟现实）就是元宇宙吗？马杰认为，VR 只是元宇宙的第一入口，而 VR 的发展已经有几年时间，但现在 VR 设备经常被用户“束之高阁”，是因为目前 VR 缺少杀手级应用，而未来元宇宙会有多元化终端接入，同时短期内手机也将在元宇宙中扮演重要角色。

元宇宙为啥重要？马杰认为，元宇宙将是下一代互联网，代表前沿技术，同时可能带来网络空间的公平。

近日，有消息称百度正在申请注册“metaapp”商标，有意入局元宇宙。