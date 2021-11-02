苹果 iOS 15.2 Beta 重新设计 iPhone 锁屏通知摘要：浮动卡片、颜色匹配

IT之家 11 月 2 日消息，据 9to5 Mac 报道，近期，苹果发布了 iOS 15.2 开发者预览版 Beta，新增了 App 隐私报告等，另外这次更新还在 iPhone 和 iPad 锁屏上重新设计了通知摘要。

通知摘要是 iOS 15 第一个版本推出的新功能之一。IT之家获悉，通知摘要功能可在用户选择的时段呈现每天收到通知的实用摘要。摘要使用设备端智能按优先级排序，基于用户与 App 互动的方式，把最相关的通知置于顶部。尽管通知摘要是一个相当新的功能，但苹果已经在 iOS 15.2 Beta 中重新设计了它。

正如你从截图中看到的那样，新的通知摘要具有浮动卡片的功能，其颜色与应用程序图标相同。当你展开它时，所有的通知都会显示在主卡内，而不是像 iOS 15.0 和 iOS 15.1 中那样单独显示。

作为比较，下面是 iOS 15 以前版本的通知摘要的外观。

iOS 15 带来了对改进通知的巨大关注。除了通知摘要外，苹果 iOS 最新版本还具有新的专注模式，重新设计的通知增加了联系人照片和更大的 App 图标，让用户更便于识别。

至于 iOS 15.2，该更新在 iOS 设置应用程序中增加了新的应用程序隐私报告。在那里，用户可以看到应用程序访问的数据，包括第三方应用程序和苹果第一方 App。