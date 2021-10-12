Spotify 音乐承认在 iOS 14.8/iOS 15 上存在电量过度消耗问题，将很快修复

IT之家 10 月 12 日消息，据 MacRumors 报道，在大量的报告和投诉之后，Spotify 流媒体音乐承认其应用程序在 iOS 14.8 和 iOS 15 更新中可能导致电池电量过度消耗和过热问题，并承诺在不远的将来进行修复。

近期，Spotify 表示，已经知晓电池电量快速耗尽的报告，并且它已经将这些报告转交给其 iOS 技术团队。Spotify 没有说明何时会有修复措施，也没有说明是否会进行应用更新或其他故障排除步骤。

报告该问题的用户表示，Spotify 被列为因后台活动而消耗电池续航，但没有明确的原因。虽然大多数报告来自运行 iOS 14.8 和 iOS 15.0 的用户，但也有其他零星的关于旧版 iOS 电池消耗的报告。这些用户被建议更新，以获得可能的补丁和改进的安全性。

虽然 Spotify 被认为是过度耗电的罪魁祸首，但对一些用户来说，这也可能是 iOS 15 的错误 Bug。IT之家获悉，iOS 15 此前包括 Apple Watch 无法正确解锁 iPhone 13 系列的错误 Bug 等，苹果已经发布了 iOS 15.0.1 和 iOS 15.0.2 正式版更新，来尽可能解决一些问题。