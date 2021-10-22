Switch 国行游戏机双 11 活动：限量派对礼盒 2397 元，套装最高降 400 元

IT之家 10 月 22 日消息，今日腾讯游戏官方宣布，Nintendo Switch 国行双 11 预售活动已经开启，提供 1 个限量礼盒 + 5 种优惠套装，最高可省 400 元。

Switch 京东限量派对礼盒包含一台国行 Nintendo Switch 主机、2 份游戏兑换卡（《超级马力欧派对》《舞力全开》），此外还包含一个马力欧系列 Amiio 手办（路易吉、桃花公主、害羞幽灵随机发货），以及一个“超级马力欧”关卡造型冰箱贴。这款礼盒总价值 2697 元，在 10 月 23 日至 10 月 31 日期间前往京东官方旗舰店支付定金，可以立省 300 元，到手价 2397 元。

除此之外，任天堂 Swtich 国行同时也推出了“健身环大冒险套装 +《舞力全开》游戏”优惠套装。原价 2897 元，立减 400 元，到手价 2497 元。这款套装内含续航增强版红蓝主机，此外还有适配《健身环大冒险》的圆环，以及腿部固定带，用于固定两个手柄。

IT之家了解到，购买《疯狂兔子：奇遇派对》《超级马力欧派对》《马力欧卡丁车 8 豪华版》任意一款游戏与 Switch 主机的套装，均可以立减 200 元，优惠价均为 2198 元。以上预热活动，均为 10 月 31 日前支付定金，11 月 1 日起支付尾款。