《GTA：三部曲 终极版》会对任天堂 Switch 特殊适配，支持陀螺仪瞄准

IT之家 10 月 25 日消息，R 星的重制游戏集合 《GTA：三部曲 终极版》之前已经宣布将于双十一发布数字版，而实体版将于 12 月 7 日发售，首发平台为 PS4、Xbox One 和 Switch。目前 R 星给出了该游戏针对任天堂 Switch 平台的一些优化细节。

《GTA：三部曲 终极版》将专门针对任天堂 Switch 平台进行适配优化，比如特别为 NS 版添加了陀螺仪瞄准操控（即重力感应）方案，玩家通过摇晃 joy-con 手柄即可完成游戏内的瞄准操作，这是在其它平台游玩的玩家体验不到的。并且 NS 版也支持普通的操控方案，即类似《GTA 5》那样的操控方案。

此外，NS 版还支持触屏功能，玩家可以使用触屏来进行缩放镜头视角以及点选菜单选项。NS 版《GTA：三部曲 终极版》也将拥有更好的瞄准机制、全新的小地图查看机制以及升级过的武器轮盘/电台轮盘等内容，这些都是特地为 Switch 平台所添加的额外功能，不过暂时不清楚 NS 版本是否会内置成就系统。

IT之家了解到《GTA：三部曲 终极版》将包含《GTA 3》、《GTA：罪恶都市》和《GTA：圣安地列斯》。近日官方也公布了其在各平台所需要的硬盘空间大小，其中 Switch 版需要 25.4GB 的存储空间，且游戏语言支持中文。